黎巴嫩爆炸BB Call在內湖有辦事處？蔣萬安：配合檢方偵辦

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黎巴嫩真主黨（Hezbollah）成員使用的呼叫器（俗稱BB Call）17日接連發生爆炸事件，造成至少12人死亡、3000多人受傷。由於真主黨被歐美國家列為恐怖組織，且傳出生產爆炸呼叫器的BAC公司在內湖有辦事處，引發外界關注。對此，台北市長蔣萬安今（19）日表示，警察局有跟他回報，現在也正在配合檢方的指揮偵辦，市府會全力配合。被以色列引爆的呼叫器起初傳出是台灣金阿波羅公司產品，但金阿波羅公司董座許清光昨日出面澄清表示，這批呼叫器並非台灣製造，而是將品牌授權給總部位於匈牙利首都布達佩斯的BAC Consulting KFT公司製造與設計，金阿波羅未曾參與其中。另外，也傳出BAC在內湖設有辦事處。蔣萬安上午出席2024第16屆城市網災害小組會議暨國際研討會，會前並接受聯訪，媒體詢問BAC在內湖有分公司一事，蔣萬安表示，警察局有跟他回報，市警局現在也正在配合檢方的指揮偵辦，市府會全力配合。媒體詢問美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲表示，民進黨政府必須要表明不會追求法理獨立，蔣萬安說，「我們一貫的立場都是反對台獨、捍衛中華民國的憲法跟主權，維護台灣的民主自由法治。」