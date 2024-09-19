《好小子》異軍突起戰勝殭屍、紅遍全台　卻因方向轉變走下坡？　

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▲《好小子第2集》台灣票房較首集略為下滑，但因成本提高，反應不符預期。（圖／摘自HKMDB）

▲《苦兒流浪記》悲情戲太多，兒童觀眾坐不住，成為《好小子》系列在台賣座由盛轉弱的開始。（圖／摘自HKMDB）

▲《萬能運動員》在台灣曾拿下同檔國片票房冠軍，卻已接近《好小子》系列的尾聲。（圖／摘自HKMDB）

曾經轟動全台、至今仍讓觀眾懷念的《好小子》系列，3位主角顏正國、左孝虎、陳崇榮雖然都已年近半百，現況依然受到關心，但目前只有顏正國還會在幕前出現。當年他們在台灣打敗洪金寶、許冠文等香港巨星，拿下票房冠軍，卻因為幾個月就出一部續集，加上內容調性一度由喜轉悲，流失了最重要的兒童觀眾，以至於在台迅速走下坡，但因為在歐洲、日本等地還能夠賣出版權，就算在台已經乏人問津，還是一路拍了6集，拍到小子們都已經成了少年、快要去當兵才喊停。《好小子》籌拍時，正是台灣影壇「童星熱」燒得正旺的年代，早前有小彬彬成功打進香港市場的前例，將他捧紅的導演朱延平，在自己與徐楓的「湯臣」影片合作的喜劇《老少江湖》中一口氣打出6張童星牌，其中3位就是顏正國、左孝虎和陳崇榮。而《老少江湖》在暑假檔開出亮麗的票房成績，徐楓於是和導演張美君繼續這條童星噱頭片的路線，開拍《好小子》，然而張美君片子拍不到一半已因癌症早逝，最後又由朱延平接手完成，所以喜趣笑鬧的部分，和他過往的作品差不多，仍然十分對市場的口味。在台灣上映前，《好小子》搶先在新加坡推出，締造出色的反應，讓徐楓頗有信心，在台灣砸錢做電視廣告，當年其他同檔對決的港片，也都不吝在電視宣傳上花錢，真正票房好壞還是要看片子本身。《好小子》碰上最強的對手，應該是趁「殭屍熱」話題搶拍、冒稱是《暫時停止呼吸》續篇的《一見發財》，而號稱要移民到美國、離開香港的洪金寶則推出「告別作」喜劇《霹靂大喇叭》，除他之外還有張學友、王祖賢、姜大衛等合演。曾經在台灣廣受歡迎的喜劇泰斗許冠文，改編了瑪麗蓮夢露經典《熱情如火》成為《歡樂叮噹》，自己延續湯尼寇蒂斯的男扮女裝路線，搭配片中化身夢露般性感美人的鍾楚紅，看來也是頗具賣相。上片第一天《一見發財》跑冠軍，《好小子》緊追其後，兩位香港巨星大哥的片子反而和這兩片有明顯落差，後來《好小子》愈戰愈勇，逐漸凌駕《一見發財》，3個功夫小子把正當紅的殭屍擊退，使得顏正國、左孝虎與陳崇榮馬上變成搶手新星，各家片商搶著要，但有他們合約的徐楓，自然是馬上安排再拍續集，還投下更大的成本，預計暑假黃金檔推出。《好小子第2集》在台灣碰上林青霞與周潤發唯一一次合演的電影《夢中人》，再次展現讓大牌都膽寒的威力，只是賣座數字很合理的比首集稍微下滑，又因為成本增加不少，表現不太符合預期。所幸《好小子》的名號已經在海外打響，日本、西班牙等地都來洽購版權，湯臣的收入還是多過虧損，因而繼續往下拍，第3集《苦兒流浪記》甚至邀來《星星知我心》資深名導林福地掌舵，由俞小凡演和孩子失散的媽媽，將前兩集的動作喜趣路線，和賺人熱淚的孤兒辛酸結合在一起，本來應該是個不錯的點子，湯臣也標榜要讓小子們發揮前兩集比較不太有機會展現的演技實力，不料從嘻嘻哈哈變成哭哭啼啼，很多小孩子坐不住，又碰上昔日夥伴朱延平同檔推出的新片《大頭兵》從頭嬉鬧到尾，觀眾熱情捧場，《苦兒流浪記》沒有拉回《好小子》系列的下滑之勢，反而反應比上一集更差。痛定思痛之下，幾個月後的暑假，第4集《跨越時空的小子》推出，看片名就知道轉向科幻喜劇的路線，加入了湯臣力捧的新秀小生吳大維，跟小子們上演一段穿梭時空的趣味歷程。可惜當年台灣影壇，要拍這種需要特效的影片，技術與香港明顯差一大截，《跨越時空的小子》同檔對手正好碰到特技炫目、畫面唯美的王祖賢《倩女幽魂》，再一次落得賣座平平，離首集的高峰已經很遠。此時《好小子》系列在台已不是觀眾非進戲院不可的熱門大片，由於湯臣還是想要賺海外的賣片費用，早有計劃起碼要拍6集，所以又再拍了《萬能運動員》和《小龍過江》。前者推出時同檔的對手不強，終於又回到該檔的國片冠軍，只是已經不能算賣座多成功，後者的反應又更冷淡，而且3個小子都已是少年，顏正國與左孝虎都接近當兵的年紀。如果不是湯臣鎖定的導演元奎忙著在香港拍戲、無暇來台，《好小子》的第7集原已在籌拍之中，觀眾本來還可能再看到他們繼續打下去。儘管《好小子》真正在台灣最風光，只有最開始的兩集，後面都是賣座平平、沒有預期的亮眼，因為台灣之外的銷售情況好，讓出品的湯臣有賺錢，才能持續拍下去，成為1980年代台灣影片中最具知名度與號召力的系列之一，對於國片的海外行情，還是功不可沒。