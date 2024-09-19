郭采潔登央視被問「中國台灣怎過中秋節？」　她捲舌腔吐13字回答

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▲▼主持人（上）問郭采潔在台灣除了吃月餅還有什麼習俗？郭采潔（下）說台灣人過中秋節愛烤肉。（圖／翻攝自央視微博）

▲郭采潔中秋節發文曬出多張照片，不只到央視表演，還把握時間跟親友團聚。（圖／翻攝自郭采潔微博）

▲郭采潔覺得10多年來沒為自己好好活過，才會決定搬到中國展開新生活。（圖／翻攝自一條微博）

38歲女星郭采潔出演電影《小時代》後在中國爆紅，演藝事業也轉往中國發展，一改往日甜美可愛的風格，剪掉長髮改走中性酷帥路線，仍舊有死忠粉絲力挺。16日郭采潔登上中國央視的中秋晚會節目，被問到台灣都怎麼過中秋節時，郭采潔笑說：「在大街小巷都會飄著烤肉香味」，回答充滿濃濃捲舌音，成為亮點。郭采潔16日前受邀登上央視的中秋晚會，演唱已故歌后鄧麗君的經典歌曲〈但願人長久〉，營造滿滿過節氣氛。表演結束後，主持人也問郭采潔：「在中國台灣中秋節的時候，除了吃月餅還有什麼習俗？」郭采潔以濃厚的北京腔口音回答：「在大街小巷都會飄著烤肉香味」，笑說台灣中秋節有烤肉文化。表演結束後，郭采潔也在微博貼出多張照片寫道：「今晚我們在CCTV 3唱歌，不應有恨，何事長向別時圓，回家了就很圓滿，祝你怪樂（快樂）。」只見郭采潔中秋節時也不忘把握時間和家人團聚，看起來心情很不錯。而郭采潔的口音的轉變過去其實很常被台灣網友吐槽，認為她「變了」，但有粉絲緩頰，郭采潔搬到北京定居，口音隨著生活環境改變是很正常的事情。今年4月郭采潔接受陸媒訪問時，也曾吐露自己選擇搬到中國的原因。郭采潔說她剛出道時並不快樂，那時候必須用盡所有辦法把自己貼上標籤，2007年的「優格女孩」（Ur Girl）、2013年的「小時代顧里」只為了讓人增強印象，但這些標籤一旦成立後又很難消除，讓她一度迷失自我，因此才決定在2020年轉換環境，從台北搬到北京生活。郭采潔回憶當時情況：「飛機就是3個小時到了，我全程一直在掉眼淚，10多年感覺沒有為自己好好的過，從飛機下來後決定迎接新的一切」。