男大生遊泰遇車禍「韓國瑜默默募款」！李彥秀親曝暖心故事

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一名男大生今年8月和家人前往泰國旅遊，沒想到卻在當地遇到嚴重車禍，昏迷指數只有3，而在當地產生的醫療費用高得驚人，沒想到立法院長韓國瑜得知消息後，主動跟僑界募了很多款，讓受傷的男大生能得到最好的治療，目前也已順利搭機返台繼續接受治療。國民黨立委李彥秀接受《中時新聞網》專訪，透露前陣子選區有個大學生到泰國旅遊、出了車禍，昏迷指數剩下3，她得知此事後，立刻透過國民黨海外部連繫泰國當地僑胞，盼僑胞能協助與泰國醫院及官方溝通，給予實際上的幫助。李彥秀說，自己沒有特別跟韓國瑜說這件事，後來經過泰國僑界好朋友告知，才得知韓國瑜主動跟僑界募款，還拜託泰國的僑界好朋友幫忙用專機讓大學生回台灣治療。李彥秀表示，韓國瑜是看到媒體報導以及她的臉書貼文後，主動出面協助。李彥秀說，韓國瑜總是默默在做很多事情，大讚韓是非常暖心的院長，和對方說的是都會被記在心裡，「他是一個非常講義氣，非常暖心，心思非常細膩，就是默默做很多事情的重情義好朋友」。