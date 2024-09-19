Fed宣布降息2碼、黃金價格走高　一度飆破每盎司2590美元再創高

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投資人引頸期盼美國聯準會利率決議終於開牌！Fed宣布大幅降息2碼至4.75-5.0%的目標區間，而這也是2020年3月以來、也就是超過4年以來首度降息。國際金價也應聲大漲，一度刷新歷史紀錄，來到每盎司2592.39美元。不過聯準會主席鮑爾表示，這次降2碼不代表未來降息速度就會是如此，並且利率點陣圖顯示，今年只會再降2碼。此外，也會看著就業市場的狀態做即時條整政策。而針對市場擔心的經濟衰退問題，鮑爾也表示，經濟沒有問題，有信心避免失業率攀升，並且也因為美國經濟表現很好，所以不急著寬鬆貨幣政策。聯準會會後聲明指出，實現就業和通膨目標的風險「大致平衡」。聯準會還調整措辭，指出就業成長「已經放緩」；表示通膨「已朝著委員會2%的目標取得進一步進展，但仍處於較高水平」。降息消息一出，激勵黃金現貨價格持續走高，昨日黃金交易紐約盤每盎司報價一度衝至每盎司2592.39美元，再創歷史新高價，雖然隨後回落到每盎司2560.29美元。而在亞洲盤交易時間，黃金現貨價格來到每盎司2565.47美元。不過期貨價格卻逆勢走低，12月交割的黃金期貨價格下跌0.2%，來到每盎司2598.6美元。此外，由於Fed預告年底前再降息2碼影響，市場預期金價將在未來1年內挑戰每盅司2700美元甚至2800美元的價位，再刷新歷史新高。