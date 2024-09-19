邀李多慧逛夜市！網怒「為何市長可以？」　蔣萬安急稱：太太看過

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台北市產發局近期舉辦「台北夜市打牙祭」活動，為了行銷台北市的夜市美食，台北市長蔣萬安邀味全龍韓籍啦啦隊女神李多慧一起逛南機場夜市，並品嘗美食。蔣萬安昨晚在臉書貼出與李多慧一起逛南機場夜市品嘗美食的影片，引發李多慧粉絲不滿留言問「為什麼市長可以？」蔣萬安今（19）日被問到與李多慧逛夜市，急忙回應影片太太有看到，一定會再找時間，帶太太及小孩到南機場夜市去品嘗美食。蔣萬安今日出席2024第16屆城市網災害小組會議暨國際研討會，會前並接受聯訪。媒體詢問，和李多慧逛夜市的影片太太石舫亘有看到嗎？太太會不會生氣？蔣萬安說，「有，他有看到，所以我一定會找時間帶我太太還有小朋友到南機場夜市去品嘗美食。」蔣萬安進一步說，所以也非常歡迎所有的市民朋友，還有國內外的觀光客都可以到臺北市包含南機場夜市在內的各個商圈夜市來打打牙祭，參與產業局商業處所規劃的活動。蔣萬安日前表示9月會公佈國慶晚會索票資訊，媒體追問國慶晚會索票資訊什麼時候會公佈?蔣萬安說，明天下午會有一場記者會，跟立法院一起來向對外說明這一次國慶晚會索票的相關方式。媒體追問京華城案，市議員許淑華質疑說柯市府跟簽協議書先蓋再履約，現在會重新檢視整個協議書嗎?蔣萬安說，京華城這個案子已經進入司法調查的階段，市府會配合檢方的偵辦，希望儘快的釐清事實、還原真相。媒體又問，今天是議會最後一次京華城調查小組的開會，開議之後應該報告就會出爐，如果議員有建議要求後續的重啟談判，有可能起訴就停工呢?蔣萬安重申，「我們一定是依法辦理，所以起訴經法院判刑確定之後，我們就會依法來停工」，所以市府的立場一直非常清楚，事實到哪就會處理到哪，也會依法來辦理。媒體問都發局稱協議書是誤植日期，可以這樣誤植就帶過嗎?未來再做相關處置?蔣萬安說，市府會配合檢方的偵辦，案件進入司法階段，全力配合也希望能夠盡快的釐清事實，毋枉毋縱。