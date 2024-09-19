藍白不甩2758號決議！周奕成批「荒謬」：國民黨才該最反對

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澳洲、荷蘭國會相繼通過「拒絕中國扭曲聯合國大會第2758號決議」動議，民進黨立法院黨團希望在新會期提出決議文呼應，不過，朝野協商18日未處理，引發討論。野百合學運要角周奕成指出，中國國民黨應當是最反對該決議的政黨，「如今不敢表態是違背國民黨的一貫主張」。周奕成在臉書上發文，針對近來2758號決議以三點進行分析，首先聯合國大會於1971年通過的2758號決議本身，並未解決台灣的主權問題，也未排除台灣未來參與國際社會的權利；第二，因此美國、澳洲、荷蘭等國近期反對2758號決議過度擴張解釋的立場是正確的；第三，台灣各政黨應該支持最近美、澳、荷等國對該決議文的主張，「就道理本身應該是沒有疑義的」。周奕成在文中指出，第一點是國際法問題。第二點是國際政治問題，而第三點是「國內政治」問題。周奕成直言，「國民黨不敢表態是非常荒謬的。」他表示，「2758號決議文在國民黨的傳統立場上，稱之為聯合國的『排我納匪案』，中國國民黨應當是最反對該決議的政黨，如今不敢表態是違背國民黨的一貫主張的。」周奕成進一步表示，「冒名民眾黨更為詭異。但這個黨本來沒有甚麼立場，只能用量子力學測不準原理來解釋。」