藍白不討論「2758號決議」　時代力量酸：自己讓親中標籤越黏越緊

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立法院長韓國瑜昨主持朝野黨團協商，但當民進黨團臨時動議要求討論「反對中國扭曲聯大2758號決議」的決議案時藍白黨團都起身離席散會。時代力量質疑，國民黨跟民眾黨為何拒絕討論捍衛台灣主權的決議？他們身上的親中標籤，根本就是因為「一次又一次的行動應和中國，才讓標籤越黏越緊」。時代力量指出，前幾天黨就呼籲立法院新會期應該盡速通過「反對中國扭曲聯大2758號決議」的決議案，沒想到朝野協商時，藍白黨團竟以「退席」來杯葛討論。時力強調，台灣因為中國刻意扭曲聯大2758號決議，導致參與國際組織困難重重，如今IPAC與澳洲、荷蘭等都陸續站出來力挺台灣，台灣、立法院又怎能不支持台灣的主權？呼籲藍白兩黨不要站在主流民意的對立面，應正面回應「反對中國扭曲聯大2758號決議」。否則兩黨一次又一次的行動應和中國，會讓親中標籤越黏越緊。