肯尼NOW星球／林信寬自爆超糗時刻！籃球路上最感謝「他」

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林信寬在2022杭州亞運拿下3對3籃球金牌斬獲知名度，本周《肯尼NOW星球》節目中和林信寬談起剛接觸3對3的回憶，竟然從他口中說出場上的超糗瞬間，也讓肯尼哥當場笑噴。林信寬畢業於東山高中，在高中、大學時期都是球隊的主力，談到籃球路上最感謝的人，他說最大感謝的教練就是廖覎鋕教練，雖然籃球路上辛苦，但螞蟻教練給他一個很好的基底，才能在未來的挑戰中更順利的往上爬。談到「教練」有許多不知道林信寬在大學到職業的菜鳥年4年中就換了6個教練，這項奇特的事蹟也讓肯尼哥虧他是「紀錄保持者」，面對教練的頻繁更換，林信寬坦言的確讓他吃足苦頭，但同樣的也讓他練就不錯的適應力。在節目中林信寬分享起3對3的特殊地板，他還自己爆料曾經在比賽中因為「地板」而發生的糗事，讓肯尼哥直接忍不住笑了出來，想知道林信寬的糗事嗎？就鎖定9/19晚間的《肯尼NOW星球》！