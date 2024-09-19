安妮過海關嗨秀「台灣護照」！熱愛台灣原因：台灣人接受外國人

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲安妮擁有台灣護照，過海關時開心秀出來。。（圖／伊林提供）

KEY STAR伊林模特兒安妮昨（18）日出席桃園市政府舉行「2024慈湖十尚音樂季」記者會，與4名伊林模特兒身穿時尚設計師郭恆生品牌HANSEN服飾出席，安妮穿著一襲白色復古旗袍亮相，出生俄羅斯的她今年拿到台灣身分證，她介紹自己：「是台灣藝人安妮，大家不要再介紹我是俄羅斯藝人了，我有台灣護照，想多了解台灣文化，也想要多嘗試穿復古服飾的感覺。」安妮覺得自己的言行舉止很台灣，「我的家人也這麼說，我過的生活很像台灣人。」她近日才從日本返台，在日本時探望了大學老師，她說：「我的老師也這樣問我？為何這麼喜歡台灣？因為大部分同學都在日本發展，只有我一個人來台灣。」安妮放棄在日本發展的機會，而選擇台灣，熱愛台灣的她說：「台灣人很有禮貌，接受外國人，接受我大方的個性。」現在她看到自己的台灣護照就很開心，「台灣護照很方便，可以去很多地方，我回台排隊入關時，有個小孩跟媽媽說，那個外國人是不是排錯了，媽媽說她可能有居留證，我就故意把護照拿手上讓他們看到。」 安妮為了穿上旗袍昨天都不敢吃東西，避免小腹微凸。從小就學習芭蕾的她嚴格控管身材，「我從小就被洗腦，肉肉的不好看，但其實沒有，很多肉肉的也很好看。」減肥雖然壓力很大，但長久下來她也習慣了，天天運動，跑步、跳舞、拉筋，常年只喝水和無糖茶，有時候活動結束後，才犒賞自己吃一根薯條。 安妮有不少追求者，但目前沒有穩定交往對象，她對另一半的條件，需要帥氣、陽光、聰明，其實就是要找「男版的安妮」，不過目前的她以家人、工作、公益為重，喜歡小孩的她近期也去凍卵，明年過年還要前往尼泊爾，幫當地的學校接電、蓋水塔。「2024慈湖十尚音樂季」結合慈湖夜間觀光活動的復古懷舊風，以及「音樂X時尚」與「復古X流行」等多種元素為發想，舉行為期3日的活動，在慈湖雕塑公園點燃流行與復古的火花，下午2點半到5點半大家可以逛逛市集，下午3點到5點半在舞台上也有精彩的演出。10月10日的「慈湖青春音樂祭」特別邀請歌手高爾宣OSN、王ADEN及PIZZALI，讓大家用青春活力來歡慶；10月10日「慈湖時尚演唱會」除了温昇豪、方季惟、曾心梅將上場表演外，時尚服裝設計師郭恆生也將率領10位伊林模特兒進行走秀，用復古時堂來懷舊；10月13日「慈湖復古風派對」由葉璦菱、沈文程、方寧壓軸演出，陪著觀眾伴著復古節奏一起搖擺。