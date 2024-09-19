王子早知歐陽妮妮懷孕！被她「超車」笑是意外　4字洩寶寶性別

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▲王子舞台劇中飾演不得志的創作人。（圖／故事工廠提供）

▲▼王樂妍（上圖、下圖左）飾演為愛執著的白富美，右為梁正群。（圖／故事工廠提供）

王子、温貞菱、王樂妍、梁正群、百白主演故事工廠2024版《男言之隱》，今（19）日首演記者會，王子隔11年重返舞台劇，好人緣的他，廣邀親朋好友來看戲，好友歐陽妮妮近期宣布結婚懷孕，她也在受邀名單中，王子透露早就知歐陽妮妮懷孕消息，受邀去性別趴時，因為排練舞台劇所以沒去。王子與歐陽家三姊妹私交甚篤，王子在歐陽妮妮少女時就認識，歐陽妮妮「超車」比他先結婚生子，王子笑說：「搞不好是意外。」是否歐陽妮妮被求婚時就懷孕？王子打太極笑說：「求婚的時候知道，她可能會懷孕。」被問到歐陽妮妮胎中性別，他以劇名諧音宣傳：「男（難）言之隱」來回答，意思是懷男生？他又連忙說：「女言之隱。」王子舞台劇中飾演不得志的創作人，角色難忘前任過世，放不下過去，編導黃致凱透露，最大挑戰是，要把「王子變成庶民」，因為王子本身內建自信，不知道自卑是什麼，在揣摩角色上，需要非常大功夫，最後大結局王子獨白大爆淚，百白驗證：「很動人誠懇，大家演圍觀的人看到也快哭了。」王樂妍飾演角色被編導塑造「高級必娶」，對感情相當執著的白富美「Cindy」一角，她坦言，「我覺得Cindy戲裡在走的路，是好多年前我曾經走過的路，像是看到了以前那個為愛撞得頭破血流，依然傻傻陷在其中的過往。」她也說，最後一場戲難產很久，跟編導討論「愛情應不應該有停損點」，最後她依照自己的經驗，演出一段自己在結束感情時想講，但沒有說出口的話。梁正群飾演音樂製作人，他的父親梁修身榮獲金鐘獎特別貢獻獎，梁修身說：「孩子們對父親會更加的敬重。」梁正群今說，小孩已經很尊重他，天花板之後還有，尊重他到宇宙了，他現在飄在宇宙。至於是否陪父親領取金鐘，他表示：「他是很想，要看金鐘單位安排。」