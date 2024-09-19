Fed降息2碼！金融市場該強未強　分析師：「3低」股票成資金活水

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美國聯準會降息2碼，美股主要指數18日以小跌作收，台股今（19）日盤中拉升超過200點，不過，終場預估量能僅約2800億，且台幣不升反貶，分析師認為是兩大敗筆，整體金融市場該強未強，表現差強人意，資金可能剛好利用此次降息去做適度移轉，此時，低價、低基期、低階等「3低」股票，比較容易成為市場上的資金活水。美國聯邦準備理事會（Fed）於台灣19日凌晨2時宣布降息2碼，為2020年3月以來首次降息，降息後，美元兌其他貨幣下跌0.5%，是去年7月以來的最低水準。對於以電子股馬首是瞻的台股，實際降息後的兩大現象，是法人最不願看到的。第一，美股主要指數呈波動交易，終場以小跌做收；第二，台積電ADR、輝達等2檔AI神主牌齊跌，透露出不尋常的現象。台北股市今日開低走高，盤中拉升超過200點，但並未適度擴量，終場預估量能僅約2800億，台積電股價也開平盤，整體盤勢差強人意。分析師郭憲政接受《NOWnews今日新聞》表示，法人對於Fed實際降息2碼多呈觀望姿態，不然量能不會少於3千億，且台幣不升反貶，代表在大盤拉升過程裡中，有很多的作手，包括三大法人，尤其是外資，可能還在做退場的動作。目前法人心態偏向保守，多是袖手旁觀、作壁上觀、靜觀其變。Fed降息對台股來說本具正面效應，但目前來看，今日該強未強，投資人要小心留意，資金是否流往其他族群，開始往落後補漲股去做移轉，故在大型股票的量尚未出現的狀況下，投資人要先避開，而低價、低基期、低階等「3低」股票，比較容易成為市場上的資金活水，畢竟現在指數還在2萬1800多點，非在相對低點，所以資金可能剛好利用此次降息，去做適度移轉。