台電APP新增客製化節電建議　前3000名用戶換7-11免費咖啡券

台灣電力APP近年針對智慧電表用戶持續推出多元應用，如可推算家電用電的「住宅用電分析」後，此次改版再新增超實用功能「節電秘笈」，智慧電表用戶只要使用APP填寫用電習慣問卷，除可獲得客製化節電撇步，9月底前完成還有機會獲得超商7-Eleven咖啡兌換券。
台電表示，「節電秘笈」位於台電APP的AMI服務應用專區，主要以冷氣、冰箱、洗衣機、電視及電腦等超過10種常見家電設計問卷，智慧電表用戶只要依平時習慣填答10道題目，系統即會分析用戶電器使用行為，提供2項客製節電建議，做為民眾調整用電的實用參考。
台電指出，若用戶進一步搭配AMI服務應用專區的「住宅用電分析」功能，查看家中冷氣、冰箱、洗衣機、電視與開飲機等5大較高耗能家電的用電佔比與度數推估，幫助民眾聰明用電，同時找出家中的「吃電怪獸」。
台電說明，近年持續布建智慧電表，今年中已正式突破300萬戶，一天產出超過3億筆用電大數據，用戶可搭配台電APP掌握自身用電，目前APP會員中將近有28萬智慧電表用戶，為吸引更多用戶使用APP，此次改版更推出填問券喝咖啡活動，台電將於10月起以APP推播及簡訊通知前3000名參與用戶，發放超商7-Eleven咖啡兌換券。
台電分享，現更同步推出「電力回饋快省準」限時活動，即日起至10月31日，只要下載「台灣電力」和「電力即點」APP、註冊會員並完成行動支付繳費、申請電子帳單等任務累積點數，就有機會把手機、智慧型手錶等好禮帶回家，更多活動資訊請見活動官網（https://rewardpoints.taipower.com.tw/site/activity）。
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台電指出，若用戶進一步搭配AMI服務應用專區的「住宅用電分析」功能，查看家中冷氣、冰箱、洗衣機、電視與開飲機等5大較高耗能家電的用電佔比與度數推估，幫助民眾聰明用電，同時找出家中的「吃電怪獸」。
台電說明，近年持續布建智慧電表，今年中已正式突破300萬戶，一天產出超過3億筆用電大數據，用戶可搭配台電APP掌握自身用電，目前APP會員中將近有28萬智慧電表用戶，為吸引更多用戶使用APP，此次改版更推出填問券喝咖啡活動，台電將於10月起以APP推播及簡訊通知前3000名參與用戶，發放超商7-Eleven咖啡兌換券。
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