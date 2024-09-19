名家論壇》黃創夏／自願當「小白」？朱立倫在幹嘛...

我是廣告 請繼續往下閱讀

青菜蘿蔔各有所好，更何況海邊還有逐臭之夫！儘管柯文哲深陷圖利和金流不明的司法風暴，然而，總還是有一群人，就算是5%或是10%，都是一股力量，這股力量將會在新的立法院會期，引領著民眾黨的立委變成逢綠必反的衝組，而更複雜的局面將是：國民黨立院黨團將會變成民眾黨的「附隨組織‧‧‧毫無疑問，下一個會期的立法院開議後，全新之立法院結構本質的變異即將要發生，天下只會大亂‧‧‧這屆國會的第一個會期，八席民眾黨的不分區立委因為除了黃國昌之外，對立法院運作根本不熟悉，所以亦步亦趨跟著國民黨的腳步，因此在前半年被譏諷是「小藍」。然而第二個會期開始，民眾黨將要「翻身」了，將是國民黨變成立法院爭議之跟屁蟲，國民黨將會因此變成是「小白」。這一個會期之內，柯文哲極大的機率就是只能待在土城而且和外界斷絕聯絡，更無法對民眾黨的立委指手畫腳。「群龍無首」的這種局面，在《起訴書》沒有正式問世之前，只要緊抓住「司法追殺」的陰謀論，就還是能夠維持民眾黨基本群眾的尚未全面潰散的士氣，而且民眾黨還有一張2028年總統門票，以及四年共6億元的政黨補助，還有八席立委席次的舞台，在柯文哲變成只是「遙望的神主牌」之後，民眾黨的八席立委彼此內部較勁的氛圍之下，必然會個個化身成為「衝組」，對他們的內部爭鬥與鞏固小草而言，「站在民進黨的對邊，就是站對邊」，逢綠必反，尷尬地反而將是國民黨！國民黨的局面說好聽的是，永遠有民眾黨的8席「盟友」，有利於國民黨在立院對決時的過半保證，但麻煩的卻是，永遠無法掌握民眾黨的八席回狂飆到何方、那些小草會不會反向衝擊國民黨？國民黨的尷尬處在於內部各路人馬的考量不同，游淑慧和鍾小平奮力打京華城弊案，一方面是台北市議員職責所在，另一方面也是趁勢衝高2026市議員選舉的聲勢，如果在選區拔得頭籌，2028進軍立法院大有可為。然而國民黨其他各路人馬卻相對沉默，特別是地方百里侯人物，因為他們尚在觀望在賴清德的「大肅貪時代」之下，已經橫掃鄭文燦和柯文哲，下一個輪到誰？此時此看沉默是金。而朱立倫為首的黨中央，根本還沒有想到2026或2028，他們正擔心的是：今年10月13日的基隆謝國樑罷免案，如果此時此刻對柯文哲有所指責和評論，可能因此得罪了小草，反作用力是否會回打謝國樑？國民黨更要擔心的是，即將到了的2025年2月1日的「大罷免時代」，國民黨立委會不會被小草反撲？如果擋不住基隆市的謝國樑罷免案，就擋不住2025立委的大罷免時代，如果因為得罪小草而更不能掌握局面，朱立倫的2025年中爭取黨主席連任必然夢碎！朱立倫的瞻前顧後卻未必能夠貫徹到國民黨立院黨團，國民黨黨中央只會繼續觀望，而立法院內有傅崑萁、徐巧芯、翁曉玲‧‧‧這類躁動型立委，他們會本能地跟著民眾黨八席立委的爆衝而血脈賁張，跟著民眾黨走，國民黨立委註定是「小白」，黃國昌的附隨組織。而這一個會期的重點是人事案與預算案，卓榮泰內閣也將會不好過，因為預算和納稅人息息相關，只要找到一點漏洞就可以操作民粹話題，比起上一會期的所謂國會改革，更容易激起社會特定人士的共鳴和因為牽涉荷包而紛擾不安。最可笑的是，國民黨永遠只能在旁邊當丑角...。●作者：黃創夏／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com