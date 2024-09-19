葡萄桑颱風將登陸中國！多地恐迎大暴雨　影響區與貝碧佳重疊

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今年第14號颱風「葡萄桑」（中國譯普拉桑），其中心19日上午位於浙江省寧波市象山縣東偏南方的東海海面上，中心附近最大風力有10級（25公尺/秒），中心最低氣壓為985百帕，預計今天下午至晚上就會登陸，屆時恐給多地帶來大暴雨。綜合中媒報導，葡萄桑颱風以每小時40至45公里的速度，向西偏北方向快速移動，強度繼續增強，預計19日下午到晚上，在浙江象山至上海浦東一帶沿海登陸，之後強度將逐漸減弱。雖然目前還是輕颱，但中國中央氣象台估計，19日下午至20日下午，受到葡萄桑直接影響，以及殘餘雲系間接波及，安徽東南部、江蘇南部、上海、浙江大部、江西中北部、福建北部和東部等地，部分地區都有大雨、暴雨的機率；其中，浙江北部和東部、安徽東南部等地部分地區有大暴雨（100-180毫米）。葡萄桑影響區域與前一個颱風「貝碧佳」有所重疊，中國當局呼籲民眾，避免在強風雨時段外出，並防範山洪、中小河水淹水、土石流等，降雨疊加可能引發的次生災害。此外，報導也提到南海熱帶低壓已於今天（19日）上午加強為今年第15號颱風「蘇力」，預計將於今天晚間在越南中部沿海登陸，也會給南海中南部、北部灣、海南島西部和南部沿海帶來強風豪雨。