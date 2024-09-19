壯壯招牌齊瀏海沒了！西裝外套「襯衫全開」粉絲暴動：是暗黑版IU

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▲壯壯曬出一系列時尚辣照獲得好評。（圖／翻攝自壯壯IG）

▲壯壯運動的照片秀美臀。（圖／翻攝自壯壯IG）

啦啦隊女神壯壯（沈立心）火辣身材有「人間水蜜桃」之稱，目前為樂天桃猿、福爾摩沙夢想家啦啦隊團長，棒籃雙棲的她，超過10年應援經驗加上流利外語，獲選加入南韓啦啦隊，為台灣首位「外援」啦啦隊女孩，18日她分享了一系列倫敦時尚大片，只見她把招牌齊瀏海梳上去，紮起小馬尾，西裝外套裡面只穿著運動內衣，露出大片肌膚展現好身材，讓許多粉絲暴動，直說她沒有瀏海更好看，還有點像韓星IU李知恩。壯壯平時就會在IG分享辣照，但這次有別於以往，她將瀏海梳上去，把短髮紮成一個小馬尾，清秀的五官變得更深邃，配上紅唇和精緻的眼妝更顯氣質，不少粉絲留言，「好看到無法形容」、「好高級，好有質感」、「新髮型好有高級感」、「太好看了好像IU哦」。狀狀之前專訪時透露，參加節目《全明星運動會》時有網友攻擊她的頭髮，說她能不能不要再戴假髮，讓她無奈喊，「這是真的頭髮！」照片中除了髮型，壯壯披上格子西裝外套，裡面只穿運動內衣，運動內衣胸前還心機地開了小洞，另外幾張則是穿著黑色襯衫，但襯衫也只扣了第一顆扣子，配上黑色小熱褲，相當火辣，不只是貼文，限動中還有運動的影片，側面S身形再度展現人稱「人間水蜜桃」的好身材。2022年8月，壯壯發行個人首本寫真集，主打傲人「精品級蜜桃臀」，書名就取作《壯見蜜桃》，號稱出道10年最大尺度，父親甚至還一度拒絕讓她出版。壯壯在寫真集中共換20套性感服裝，上山下海取景拍攝騎馬、重機、潛水、衝浪等各式運動，今年發行單曲〈星空下的約定〉，和各務孝太譜出夏日戀曲獲得好評。