蝸牛小米粽名「阿粨」！多包豬肉非蝸牛　主廚揭法式田螺烹調關鍵

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▲小米粽又名阿粨（abai），內餡通常選用豬肉居多。（示意圖／NOWnews資料照片）

▲法式料理也能吃到烤田螺等料理。（圖／PhotoAC）

昨（18）日台東縣金峰鄉傳出疑似食用小米粽而食物中毒之個案，引發外界好奇為何這項傳統食物會包入蝸牛。原住民背景又有法式餐廳經歷的主廚毛乃康表示，法式料理常吃到烤田螺，最講究蝸牛來源及新鮮度，尤其蝸牛易有寄生蟲，因此一定要煮熟，絕對不能生吃。小米粽又名阿粨（abai），內餡通常選用豬肉居多，最特別的是粽葉與小米之間會有一層假酸漿葉，據說有幫助消化的功效，也為粽子增添一股特殊香氣。位在嘉義的「初物鐵板燒」，其主廚毛乃康本身是台東排灣族背景，又曾在Papillon等Fine Dining等法式餐廳服務過，毛乃康告訴《NOWnews》，原住民們製作「阿粨」，內餡常常就地取材，以方便取得的食材來製作，因此才會包入蝸牛。另外，原住民粽還有一款叫「吉拿富」，在排灣語裡叫cinavu、魯凱語叫cinabu，兩者大小不同，「吉拿富」可能小米之外，還加入糯米，又或者也有芋頭粉，中間也沒有假酸漿葉。另外，兩者還有一最大差別是「阿粨」包入的小米有先稍微搗碎，因此口感較黏如麻糬。通常兩種原住民粽子是族人遇上重要喜慶或是貴客臨門等重大活動會拿出的食物，但是演變至今，已成為平常就會常吃到的食物。毛乃康主廚也提到，，再依各種料理去烹調，像是常見的法式烤田螺則是將田螺加上羅勒青醬與麵包粉之後再烤過。毛乃康也強調，田螺或蝸牛主要就是要講究其來源以及新鮮度，尤其蝸牛易有寄生蟲，因此烹調一定要煮熟，絕對不能生吃。