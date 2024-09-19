白營新主席人選三強鼎立　張益贍揭民調3有趣點：將有一番鬥爭

民眾黨主席柯文哲因捲入京華城弊案遭羈押禁見，《鏡新聞》18日公布最新民調，對於柯文哲被羈押禁見的裁定是否贊同，有60.1%民眾贊同，26.7%不贊同；至於柯文哲是否該請辭黨主席，66.3%認為應該，19%認為不應該；而誰適合代理黨主席？黃國昌、蔡壁如各22%同分，黃珊珊珊17.1%、陳佩琪2.2%。對此，民眾黨前中央委員張益贍點出民調3個有趣點，直呼「未來黨內將有一番鬥爭合縱連橫！」
《鏡新聞》昨（18）日公布「024年九月政經民調（第二十波）」調查結果，柯文哲涉京華城弊案遭羈押禁見，民調顯示，66.3%民眾認為柯文哲應該辭黨主席或暫停民眾黨黨職，19%民眾認為不應該。針對民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，是否該請辭黨主席或暫停黨職，66.3%認為應該，19%認為不應該。至於誰適合代理黨主席？黃國昌、蔡壁如各22%同分，黃珊珊珊17.1%、陳佩琪2.2%。
對此，張益贍在臉書發文指出，不贊同羈押的26.7%中，除民眾黨支持者外，有一半是國民黨支持者，和國民黨高層呈現「支持柯文哲」、「切割柯文哲」兩派意見分裂態度一致。此外，白營支持者態度也分裂，對於柯文哲是否辭去黨主席，交叉分析後，白營支持者竟然有高達44%贊成，表示民眾黨支持者對柯的支持也不是百分百，相對於黨中央操作「神格化柯文哲」的做法有落差。而白營新主席人選三強鼎立，並非如外界認知唯國昌獨尊，「黃國昌 （朝臣派） 22.5%、33佩琪智菡（后宮派）23.5%、蔡壁如 （邊疆派）22.5%」，讓張益贍直呼「未來黨內將有一番鬥爭合縱連橫！」
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對此，張益贍在臉書發文指出，不贊同羈押的26.7%中，除民眾黨支持者外，有一半是國民黨支持者，和國民黨高層呈現「支持柯文哲」、「切割柯文哲」兩派意見分裂態度一致。此外，白營支持者態度也分裂，對於柯文哲是否辭去黨主席，交叉分析後，白營支持者竟然有高達44%贊成，表示民眾黨支持者對柯的支持也不是百分百，相對於黨中央操作「神格化柯文哲」的做法有落差。而白營新主席人選三強鼎立，並非如外界認知唯國昌獨尊，「黃國昌 （朝臣派） 22.5%、33佩琪智菡（后宮派）23.5%、蔡壁如 （邊疆派）22.5%」，讓張益贍直呼「未來黨內將有一番鬥爭合縱連橫！」
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