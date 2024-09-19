好How市集好吃好玩！周末高雄婦女館登場

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▲「好How市集」特別設計了一系列有趣的家庭闖關、DIY體驗以及美食攤位等。（圖／高市府社會局提供）

中秋玩不夠，周末繼續玩。高市府社會局婦女館將在本週末9/21、9/22下午3點至7點，舉辦「好How市集」，活動以親子互動為主題，特別設計了一系列有趣的家庭闖關、DIY體驗以及美食攤位等，邀請親子一起共度美好周末午後。這次的市集特別規劃有趣的家庭闖關活動，邀請民眾二人同行來參加，有將乒乓球滾動到指定區域，說出感謝父母的話語的「讓愛滾動」；投入洞口完成愛的指引的「百善孝為先」；親子共同抽取牌配對的翻牌遊戲，最後還有溫馨感人的奉茶橋段，讓親子間的感情更加濃厚。現場還有各式DIY體驗，讓大家發揮創意，一起動手做獨一無二的水晶飾品、壓花手札，甚至還能製作超可愛的星黛兔和皮卡丘造型中秋提燈，這個週六來「好How市集」絕對超級好玩。市集上也有多樣美食，天然無添加的月餅、健康手作烘焙、清涼解渴的天然果汁、爽口小菜應有盡有，飽餐之後，還可以在市集旁的綠地漫步，享受陽光和愜意午後。「好How市集」是高市府社會局為幫助身心障礙、單親、中高齡、經濟弱勢或負擔家庭照顧而無法全職就業的婦女所創辦的方案，協助她們透過市集展攤活動學習自立。每月的第三個週末下午3點至7點，在高雄市婦女館(高雄市九如一路777號)正後方熱鬧登場。更多資訊請洽高雄市政府社會局婦女館，或瀏覽婦女館官網。