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蝸牛小米粽釀3死！食藥署揪真兇：檢出劇毒農藥「有機磷托福松」

記者孫唯容/綜合報導

▲台東金峰鄉賓茂及壢坵部落爆發疑似集體食物中毒，目前已有12人送醫、3人死亡，衛福部緊急進行食物與人體檢體檢驗，今（19）日公布結果，食材檢體確認驗出劇毒農藥「有機磷托福松」。（圖／食藥署提供）
▲台東金峰鄉賓茂及壢坵部落爆發疑似集體食物中毒，目前已有12人送醫、3人死亡，衛福部緊急進行食物與人體檢體檢驗，今（19）日公布結果，食材檢體確認驗出劇毒農藥「有機磷托福松」。（圖／食藥署提供）
台東金峰鄉賓茂及壢坵部落爆發疑似集體食物中毒，目前已有12人送醫、3人死亡，相關單位初步懷疑是「蝸牛小米粽」釀禍。衛福部緊急進行食物與人體檢體檢驗，今（19）日公布結果，食材檢體確認驗出劇毒農藥「有機磷托福松」。

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金峰鄉賓茂及壢坵部落陸續有民眾，在本月17、18日疑似食品中毒送醫，整起中毒案件為劉姓老婦自製的「蝸牛小米粽」，劉婦因近中秋，循傳統在小米粽中包入蝸牛、豬肉、竹筍、血桐葉等，隨後劉婦自己先行食用，不久即出現中毒症狀送醫，但在到院前即無心跳，搶救後宣告不治，最終導致83歲曾姓婦人、76歲劉姓婦人及36歲徐姓女子死亡。

▲台東金峰鄉賓茂及壢坵部落爆發疑似集體食物中毒，目前已有12人送醫、3人死亡。（圖／食藥署提供）
▲台東金峰鄉賓茂及壢坵部落爆發疑似集體食物中毒，目前已有12人送醫、3人死亡，食材檢體確認驗出劇毒農藥「有機磷托福松」。（圖／食藥署提供）
台東縣衛生局採檢7名受害者血液與尿液檢體23件送疾病管制署，比照寶林案送台大、北榮進行檢驗；另食藥署則著手食材檢體檢驗，包含血桐、蝸牛及食餘的小米粽檢體。

衛福部今天上午臨時召開記者會，由次長林靜儀主持，食藥署長莊聲宏、疾管署副署長羅一鈞與醫事司簡任技正李中月出席，確認為有機磷托福松成分，本身為劇毒性農藥。
 

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