賴清德任「點主官」不看稿念完主文　網驚嘆：被總統耽誤的禮儀師

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總統府秘書長潘孟安母親上月31日辭世，前天舉行告別式，與潘孟安情同手足的總統賴清德親自出席並擔任「點主官」，主持點主儀式。賴清德不看稿，完整流利用台語唸出210字的點主文，畫面曝光讓網友驚嘆，認為賴清德的台語腔調好聽，真情流露，還開玩笑說，是被總統耽誤的禮儀師。點主的主，就是神主牌，點主就是要幫神主牌開光，將往生者三魂的其中一魂，引入神主牌。神主牌原本寫的是「王」，點主官用硃砂筆在「王」字上點一點，就變神主。政治人物雖然難免會被喪家拜託擔任點主官，但通常會由司儀代唸點主文，一字不漏全部自己念完的政治人物，相當少見。賴清德念點主文，「日吉時良，天地開張，萬事大吉昌，有無！孔聖賜我文昌筆，我今將筆對天庭，指日高升，科甲聯登，有無！點天天清，點地地靈，點人人長生，有無！點左耳聰，點右眼明，有無！靈氣哈在硃筆，香火代代相傳，有無！點神神有主，有無！點主主有靈，有無！點國恩囝孫房房興，有無！點奉嗣囝孫房房有，有無！點主點在前，囝孫前途光明，有無！點主點在後，囝孫食到老老老，有無！點主點齊全，囝孫代代出狀元，有無！大進大發，有無！點主圓滿完備，請神主回座。」網友稱讚賴清德用文言音流暢念點主文，非常專業，且也一定與潘孟安家庭相當熟悉，才可以念得很有感情。