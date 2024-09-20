死刑釋憲案宣判「合憲但限縮範圍」！全球還有多少國家保留死刑？

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王信福等37名死囚認為死刑違反憲法平等權、生存權、比例原則，聲請法規範憲法審查。憲法法庭今(20日)下午3時於司法院憲法法庭宣判釋憲結果，由大法官許宗力宣判結果，死刑合憲但限縮適用範圍，台灣成為持續保有死刑的國家之一；究竟還剩下哪些國家保有死刑？從近年的報告看來，尚有55國仍保有死刑制度，持續執行的國家約剩20國。包含王信福在內等37名死囚由李念祖等16名律師代表，4月時曾在憲法法庭進行死刑存廢言詞辯論，在憲法法庭上邀集死囚訴訟代理人、法務部及專家學者陳述意見，當天辯論終結。依據憲法訴訟法第26條第2項規定，經言詞辯論案件，其裁判應於言詞辯論終結後3個月內宣示；必要時，得延長2個月。憲法法庭於7月12日公告指出，死刑釋憲案依憲法訴訟法第26條第2項後段規定，延長宣示判決期間，並在16日公告宣判日期為20日。今日宣判結果出爐後，台灣將有限度保有死刑。死刑議題在各國皆有激烈的討論，究竟現在還有多少國家仍有死刑？根據國際特赦組織去年報告，截止至前年底，有55個國家仍有死刑制度，其中有9個國家只用在極其嚴重的罪行，例如多次謀殺罪以及戰爭罪。另一方面，有23國雖還有死刑制度，但已有10年未執行。國際特赦組織紀錄稱，中國是全球執行死刑最多的國家，每年處決數千人，但中國從不公開相關訊息，因此無法提供可靠數字，扣掉中國之外，2022年在全球執行死刑的20個國家當中，總計有883人遭到處決，較2021年的紀錄增加53%，且是自2017年後最高。在2022年執行死刑的20個國家，執行次數最多的是伊朗，至少576人，當中甚至還有5名未滿18歲的犯人。沙烏地阿拉伯也有196人。而在方法上，沙烏地阿拉伯則是唯一在2022年曾執行斬首的國家，其他方法還包含有絞刑、藥物注射和槍決。另一方面，美國執行死刑人數近20年雖一直下降，在今年卻出現一例特殊的死刑案例，阿拉巴馬州58歲死囚史密斯（Kenneth Eugene Smith）以全球第一例的「氮氣處決」方式伏法，在當時受到許多討論。