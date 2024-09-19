大谷翔平追平道奇教頭紀錄！遺憾當年停在49盜　承諾沒有停止信號

大谷翔平追平道奇教頭紀錄！洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，今（19）日在與馬林魚隊的比賽中，首局就敲安上壘，且跑出本季第49次盜壘成功，距離「50轟、50盜」僅剩一步之遙。值得一提的是，大谷翔平也追平了道奇總教練Dave Roberts的生涯單季最多盜紀錄，賽後接受訪問，Dave Roberts表示自己遺憾當初停留在了49次盜壘，所以在後續的賽程，不會對大谷翔平下達停止信號，期待他盡自己所能走得更遠。
追平49盜紀錄 Roberts憶起當年
在2006年賽季，Dave Roberts為教士隊效力時，繳出單季49盜紀錄，當時在最後2場比賽中，多次站上壘包，但卻因為二壘都有跑者，因而無緣達成50盜的里程碑。
根據日本媒體《產經體育》指出，道奇、馬林魚比賽結束後，受訪談到大谷翔平追平自己的紀錄，總教練Dave Roberts語帶遺憾說道：「我本來很想跑出50盜，但很可惜停留在了49盜。」
稱讚大谷有才能 承諾不會給紅燈
後續開始稱讚起大谷翔平的表現，「大谷正在經歷一個精彩的賽季，作為一個指定打擊，可以交出這樣的打擊成績已經很了不起了，更厲害的是，他還能夠保持腳的柔軟度，持續穩定得盜壘，不管是技術還是才能都兼具，實在是太棒了。」
同時，針對剩餘賽事的部分，Dave Roberts表示：「希望他明天可以回到道奇主場能完成這個紀錄，剩下的比賽裡，不會有停止信號，希望他能達到自己能力所及的目標。」
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在2006年賽季，Dave Roberts為教士隊效力時，繳出單季49盜紀錄，當時在最後2場比賽中，多次站上壘包，但卻因為二壘都有跑者，因而無緣達成50盜的里程碑。
根據日本媒體《產經體育》指出，道奇、馬林魚比賽結束後，受訪談到大谷翔平追平自己的紀錄，總教練Dave Roberts語帶遺憾說道：「我本來很想跑出50盜，但很可惜停留在了49盜。」
稱讚大谷有才能 承諾不會給紅燈
後續開始稱讚起大谷翔平的表現，「大谷正在經歷一個精彩的賽季，作為一個指定打擊，可以交出這樣的打擊成績已經很了不起了，更厲害的是，他還能夠保持腳的柔軟度，持續穩定得盜壘，不管是技術還是才能都兼具，實在是太棒了。」
同時，針對剩餘賽事的部分，Dave Roberts表示：「希望他明天可以回到道奇主場能完成這個紀錄，剩下的比賽裡，不會有停止信號，希望他能達到自己能力所及的目標。」