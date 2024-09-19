大谷翔平追平道奇教頭紀錄！遺憾當年停在49盜　承諾沒有停止信號

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▲大谷首打席敲安後，第二打席敲出游擊飛球出局，第三打席被三振，第四打席又是敲出右外野飛球，差點就形成長打，8局上場打擊又被三振。（圖／美聯社／達志影像）

大谷翔平追平道奇教頭紀錄！洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，今（19）日在與馬林魚隊的比賽中，首局就敲安上壘，且跑出本季第49次盜壘成功，距離「50轟、50盜」僅剩一步之遙。值得一提的是，大谷翔平也追平了道奇總教練Dave Roberts的生涯單季最多盜紀錄，在2006年賽季，Dave Roberts為教士隊效力時，繳出單季49盜紀錄，當時在最後2場比賽中，多次站上壘包，但卻因為二壘都有跑者，因而無緣達成50盜的里程碑。後續開始稱讚起大谷翔平的表現，「大谷正在經歷一個精彩的賽季，作為一個指定打擊，可以交出這樣的打擊成績已經很了不起了，同時，針對剩餘賽事的部分，Dave Roberts表示：「