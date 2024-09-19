身高太高反倒帶來損傷？前球員點出：Wembanyama未來恐也會遭遇

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身高太高反而帶來損傷？根據外媒今（19）日報導，稍早前NBA中鋒、身高達213公分的Paul Mokeski，在接受媒體採訪時，表示自己因為身高的關係，對於自身身體造成了一定的損傷，前NBA球員Paul Mokeski稍早在受訪時，他指出，人類的身體生來就不適合長到這麼高，「，這就是像我這樣在NBA打球的高個子球員，所發生的事情。我們注意到了這些事情，是的，這是一個問題。」當談到馬刺隊的明日之星「斑馬」Victor Wembanyama時，Mokeski則表示：「當你觀察他的訓練，你會發現他已經做到了極致，像是瑜伽、各種伸展運動等。但我們過去並沒有做這些事情，我們只會做15個開合跳，然後說『開始吧！』。」Paul Mokeski如此說到。而拓荒者主帥Chauncey Billups近日則在Podcast節目上，談到Rudy Gobert與Victor Wembanyama2名球員的差異，Billups表示：「斑馬的全能是使他在攻防兩端，都能產生重大影響的關鍵因素，他能夠防守多個位置，並透過敏捷性打亂對手的進攻，這使得他不同於Gobert這樣的傳統大個子球員。」