蝸牛小米粽可以吃？食物中毒常客：「假芋頭、山藥」吃了先送醫

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台東金峰鄉賓茂及壢坵部落，傳出疑似集體食物中毒事件，原懷疑是食用了「蝸牛小米粽」，今（19）日公布結果，食材檢體確認驗出劇毒農藥「有機磷托福松」。（圖／翻攝畫面）

▲姑婆芋植株全株有毒，含草酸鈣、氫氰酸及生物鹼會使誤食民眾出現喉嚨痛、口腔麻木等症狀。（圖／翻攝自食藥署）

▲歐洲黃菀含有「pyrrolizidine alkaloids (PAs)」這類的生物鹼，誤食會造成肝臟方面的損害，嚴重則導致死亡。（圖／翻攝自食藥署）

▲「大苦薯(Dioscorea hispida) 」，又稱白薯榔、白薯莨，其為含生物鹼之有毒植物。（圖／翻攝自食藥署）

台東昨（18）日發生疑似食用「蝸牛小米粽」引發的食物中毒事件，但事實上根據食藥署資料顯示，若要食用蝸牛等特殊食材，需要戴手套並洗淨雙手、並且煮沸3-5分鐘以上再食用，最重要的是「不可生吃蝸牛」。而台灣動植物多樣性豐富，每年幾乎都有民眾眾因採食野外有毒植物而引起中毒之案例，，由於外觀相似，極容易造成民眾誤食。食用蝸牛雖在台灣會被做成三杯螺肉，法國則會料理成精緻前菜，不過疾管署曾提醒，蝸牛、蛞蝓、蝦、蟹、蛙類，易感染「廣東住血線蟲」，若是食用數量較多，將會危及到生命，此蟲會侵入腦部、脊髓或神經根會造成各種神經學症狀，患者多半出現腦膜炎，以急性劇烈的頭痛最常見，其他症狀如發燒、噁心、嘔吐、頸部疼痛、僵硬，亦可侵犯眼球，可造成視力受損。預防方法除了不要生吃蝸牛、福壽螺或其他野生動物如青蛙外，在處理蝸牛等特殊食材應戴手套並洗淨雙手 (砧板亦需清洗)，並且烹調軟體及甲殼類動物（如蝸牛、蛞蝓、淡水明蝦及蟹）時，應煮沸3-5分鐘以上再食用。不只蝸牛要注意！根據衛生福利部食品藥物管理署過去分析指出，極易造成民眾誤食的有毒食材，包括「姑婆芋」、「歐洲黃菀」、及「大苦薯」等野外菇類或植物，經常被錯認成一般可食用的「芋頭」、「山茼蒿」及「山藥」吃下肚，並引發食物中毒事件。「姑婆芋 （Alocasia odora）」，又稱山芋、觀音蓮、天荷等。姑婆芋植株與芋頭相似，芋頭 （Colocasia esculenta）葉面具有絨毛，葉柄與葉面相接處呈深紫色，且與葉子的缺口距離較遠，姑婆芋表面光滑，水珠無法凝結，葉柄與葉面相接處無紫紅色，且與葉子的缺口距離較近，兩者在野外不容易辨識，姑婆芋植株全株有毒，含草酸鈣、氫氰酸及生物鹼會使誤食民眾出現喉嚨痛、口腔麻木等症狀，部分患者則伴隨著流口水、口齒不清、吞嚥困難及腹痛等。「歐洲黃菀(Senecio vulgaris)」，分類上屬於菊科、黃菀屬，分布在中、高海拔山區，於郊區、菜園附近及路邊草叢常可見它的蹤跡。「歐洲黃菀」與「山茼蒿」，兩種植物同屬菊科，葉形相似，歐洲黃菀含有「pyrrolizidine alkaloids (PAs)」這類的生物鹼，誤食會造成肝臟方面的損害，嚴重則導致死亡。過去也曾有過民眾誤食案例，南投縣衛生局送驗民眾疑似食品中毒之「山野菜」檢體1件，因 16位民眾食用在茶廠附近自採之不知名「山野菜」後陸續出現嘔吐症狀，經以分子生物鑑別技術檢驗，結果為有微弱毒性之植物「歐洲黃菀」。「大苦薯(Dioscorea hispida) 」，又稱白薯榔、白薯莨，其為含生物鹼之有毒植物，誤食後引發噁心、嘔吐、手腳麻、頭暈等症狀，嚴重者甚至引起抽搐、呼吸困難。此外，國內也曾發生數起將木薯(樹薯)當成山藥食用而發生中毒的案例，木薯中毒有噁心、嘔吐及頭暈等症狀，嚴重則影響呼吸及神經系統，造成長期的後遺症。過去也曾有過民眾誤食案例，南投縣衛生局送驗民眾疑似食品中毒之「山藥排骨」，民眾食用山藥排骨湯後出現噁心、嘔吐、手腳麻、頭暈等症狀，經以分子生物鑑別技術檢驗，結果為有毒之「大苦薯」。