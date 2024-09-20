死刑釋憲宣判結果出爐！日韓死刑執行狀況如何？

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憲法法庭今(20日)下午3時於司法院憲法法庭宣判釋憲結果，宣判死刑合憲，但須限縮適用範圍，也讓台灣成為持續保有死刑的國家之一，鄰近台灣的日本和韓國目前也尚保存死刑，執行死刑的狀況又是如何？包含王信福在內等37名死囚由李念祖等16名律師代表，4月時曾在憲法法庭進行死刑存廢言詞辯論，在憲法法庭上邀集死囚訴訟代理人、法務部及專家學者陳述意見，當天辯論終結。盤點日本與韓國目前在死刑議題上的態度，日本在今年一月兩度宣判死刑案，第一件是3年前震驚日本社會的甲府殺人縱火事件，當時犯案者是一名年僅19歲的青少年，在日本還算未成年人，日本法院判處這名害死2人的縱火犯死刑，法官認為被告沒有悔意，這也是日本去年修訂《少年法》後，首度對18、19歲的「特定少年」判處死刑；第二件則是京都地方法院針對2019年對知名動畫製作公司「京都動畫」(Kyoto Animation)縱火的兇手青葉真司(Shinji Aoba)判處死刑。日本作為保留死刑的國家之一，死刑是以絞刑方式進行，2000年以來共執行過98次死刑，最近一次處決是在2022年7月26日，伏法者是在秋葉原犯下隨機殺人事件的凶手加藤智大；截止至去年，有107名囚犯正在等待執行死刑。韓國方面，目前韓國法律仍保留死刑判決，行刑方式有絞刑及槍斃兩種。但距離上一次執行死刑已經是將近27年前。1997年12月30日，韓國前總統金泳三執政時對23名罪犯執行死刑，當天在全國六處不同地點共處決23人，大多為殺人、連環強姦殺人、縱火犯等社會重大案件，從此便再也沒有執行過。韓國全國目前尚有五處可以執行死刑的場所，只要獲得青瓦台的決審、法務部長的批准，隨時可以執行死刑，但實際上，過去25年來從未執行過，也因此被國際特赦組織認定是「事實上的廢死國家」。韓國憲法法院曾三度重新討論死刑的合憲性，在1996年、2010年分別以7比2、5比4的投票結果，裁定死刑符合憲法。