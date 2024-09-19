錢帥君不忍了！男友洗錢遭羈押　嗆法官逼認罪：跟共產黨有何不同

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▲錢帥君認已和郭哲敏生子，但郭哲敏因洗錢遭羈押，讓她中秋團圓願望落空。（圖／錢帥君抖音、資料照）

▲錢帥君首度PO文揭開這一年替男友奔走的過程。（圖／翻攝自錢帥君IG）

前模特兒錢帥君男友郭哲敏因涉嫌經營AE博弈網站，地下匯兌洗錢217億元，遭新北檢依違反銀行法等追加起訴，日前以新台幣5千萬交保，外傳替他辦交保的就是錢帥君，錢帥君首度在社群平台發文坦承已經生子，並表達對台灣司法的不滿，讓她一家團圓的願望落空。錢帥君首度更新IG動態，斗大的標題寫下「全家中秋團圓心願落空」，這些日子以來，她一直在替郭哲敏遭捕一事忙進忙出，顯少更新社群網站，但如今她忍不了發文，「不是說無罪推定嗎？為什麼為自己辯解，就說和證人證詞不同，所以要押！為什麼又說證人還沒傳完，就認為可能會串證，所以又要押！都是檢察官、法官在說，不管真相，不管證據，錢帥君提及，小孩滿心期待爸爸回家，結果卻是一場空，她憤怒指責台灣司法風氣，「」她又說審理了快1年，無視證人證詞及證據，依然以起訴書所附假帳冊來羈押禁見，「這樣的法院怎麼樣能讓人信服！」錢帥君男友、88會館負責人「小明」郭哲敏因涉地下匯兌、洗錢藏身海外，去年8月10日在警調重重戒護下，自泰國搭機返台，接著送往新北地檢署歸案，並在隔日下午開完羈押庭，認定郭涉犯《組織犯罪防制條例》、《銀行法》、《洗錢防制法》、《刑法》賭博及詐欺取財罪，且有逃亡之虞，裁定羈押禁見。時隔1年，今年5月錢帥君替郭哲敏交保5千萬，但隨後郭哲敏又被羈押，交保金返還，錢帥君的帳戶因此成為警示帳戶，帳戶裡的錢都不能碰，也無法申辦新帳戶，她對此請求拿現金利息。然而新北地院合議庭駁回錢帥君的請求，由於依「刑事保證金存管計息及發還作業辦法」規定，法院按規定會將交保金返還國庫代庫銀行，後續處理是由銀行決定，因此裁定駁回。檢方估計郭哲敏涉及地下匯兌，4年金額逾217億，不法獲利約有16億元，郭哲敏未坦承全部犯行，加上也沒有主動繳回犯罪所得，又涉及賭博、洗錢等不法行為多年，依營利賭博、銀行法、組織犯罪條例等罪起訴。