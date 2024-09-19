兇手不是蝸牛！小米粽中毒3死　劇毒農藥「有機磷劑托福松」檢出

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▲台東「蝸牛小米粽」食物中毒導致3死，起初各方都懷疑是蝸牛惹得禍，食藥署最新檢出劇毒農藥「有機磷劑托福松」。（圖／翻攝畫面）

▲有機磷中毒症狀。（圖／臺中榮民總醫院）

台東金峰鄉昨（18）日發生驚人的疑似食物中毒案，多人食用「蝸牛小米粽」，不到一天就累計12人送醫搶救，其中3人宣告不治身亡。第一時間各方都懷疑是蝸牛惹禍，連39年前生食大蝸牛而發生的「金蘭醬油滅門案」都被翻出台東蝸牛小米粽食物中毒案帶走3條人命，第一時間各方多認為又是吃蝸牛吃出問題，不過林口長庚醫院毒物科主任顏宗海昨（18）日便告訴《NOWnews》記者，食藥署昨（18）日接獲台東縣衛生局通報後，立即將血桐、蝸牛、食餘3件檢體送驗，最後在「食餘」檢體（蝸牛小米粽）中檢出有機磷劑托福松（terbufos），「蝸牛」及「血桐」檢體則為未檢出。「托福松」是有機磷類殺蟲劑，屬於劇毒型農藥，若是有機磷劑托福松中毒，急性期症狀在5分鐘至30分鐘內就會出現，少數情況下能可能延遲至數小時或12小時後才產生，主要和暴露劑量及物質有關。台中榮民總醫院提到，有機磷農藥屬於揮發性液體，常作為農業殺蟲劑使用，噴灑農藥時若不慎吸入，也會經皮膚或眼睛接觸造成中毒。若是接觸到高劑量的有機磷農藥，容易引起神經毒性，且無法被代謝分解時，會刺激末梢神經造成過度反應。