最風光童星出爐！台灣紅到海外　人氣外國女星她稱冠強壓蘇菲瑪索

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▲小彬彬曾經是紅遍台港的最強童星。（圖／摘自HKMDB ）

▲小彬彬現在時不時還會上些綜藝節目。（圖／《命運好好玩》YouTube）

▲劉致妤近期還曾在日本電影中亮相。（圖／劉致妤臉書）

▲《狗蛋大兵》常在電影台重播，楊小黎小時候的模樣，觀眾還常能看得到。（圖／摘自YouTube ）

▲楊小黎今年還要再主持金鐘獎紅毯，演藝表現頗受肯定。（圖／公視提供）

▲庹宗華在《母親三十歲》扮演大兒子的童年時期。（圖／摘自國家影視聽中心FB）

▲庹宗華現仍是演藝界倚重的實力派。（圖／記者鄭孟晃攝影）

提到台灣觀最難忘的經典童星，絕對少不了從台灣紅到香港的小彬彬，他在最受歡迎的時候，曾經跟許冠傑、譚詠麟等大牌都有合作，聲勢絕對不在大人巨星之下。由殭屍喜劇崛起的劉致妤，曾經是日本人票選最受歡迎外國女星冠軍，還超越法國玉女蘇菲瑪索。兩人現在雖然不常在幕前活躍，卻偶爾還是會在節目中亮相。1990年代後期當紅的楊小黎，長大後不但考進政大還雙主修，成為「童星也可以兼顧好學業」的代表，近期還又將主持金鐘獎典禮的紅毯訪問。至於一度是台灣影壇第一小生的庹宗華，其實小時候就以童星出道，但絕大多數的觀眾，不一定會記得這件事。1980年代台灣演藝圈燒起「童星熱」，代表人物就是小彬彬，他先是在連續劇中的演出讓觀眾又愛又憐，尤其收視開出大紅盤的《星星知我心》，每次當他哭著喊媽媽，觀眾都要跟著揪心。他後來跳上大銀幕，與許不了合演的《天生一對》在台灣創下驚人賣座成績，讓他獲得香港新藝城的青睞，參加了《全家福》的演出後贏得當地影迷的喜愛，成為那時在香港影壇最搶手的台灣藝人之一。隨著年紀漸增，他也暫停演藝的腳步，成年後再回到幕前，已經不是受到矚目的主角的位置。有趣的是，他的兒子小小彬、迷你彬等接棒入行當童星，就算在全球演藝圈也不多見。劉致妤走的是另一條不同的道路，本是星二代，父親劉尚謙曾是影視圈當紅小生，她和哥哥劉至翰都在《殭屍小子》裡演要角，這部片本來是片商將當時最紅的「殭屍片」與「小子片」融合在一起，想要出奇制勝，結果在台灣一度遭禁演，就算剪掉一堆有關單位認為不妥的鏡頭，也仍要被列入青少年及兒童不宜的「限制級」，影響到台灣的票房。可是這部片在日本卻被視為訴求兒童的奇幻喜劇，當地在電視上就能播，使得在片中扮演會作法、懂玄術美少女的劉致妤，引起觀眾廣泛注意，人氣一路攀高，不只在最受歡迎票選壓倒蘇菲瑪索，還讓《殭屍小子》系列光只為了日本市場就拍了好幾部續集、完全不用考慮台灣是否回收，她還曾組團發唱片，更在綜藝節目當木村拓哉的助理主持人。近來她還在日本電影《冰室蓮司：日本統一 台灣篇》演女警，跟日本的演藝界仍然很有緣。從小就在電影與電視劇常常露臉的楊小黎，也有一堆與大牌紅星合作過的風光史，像是連續劇《愛在他鄉》和金馬影后鄭裕玲有機會對戲等，她演出的朱延平喜劇《狗蛋大兵》現在還常會在電視上重播。和童星前輩不太一樣的是，楊小黎的聲音表情也備受肯定，曾為《魔女宅急便》的國語版擔任女主角的配音，甚至還曾經是《哈利波特》電影片集中文版的妙麗配音員。由於口齒清晰、台風穩健，她長大後不只演戲，還常有機會接到大型活動的主持，表現很有好評，而且也以演技拿下過金鐘獎女配角獎，算得上是童星長大學業出色、專業表現出眾的代表。現在仍活躍在大小銀幕、常在扮演主角的父執輩的庹宗華，年輕時曾是台灣影壇第一小生，還出過好幾張唱片，人氣相當旺。這些，不少人還記憶猶新。不過庹宗華其實早在成為當紅小生前，已經是國片中的童星，就不是太多人有印象，應該會讓許多年輕觀眾像他在《關於我和鬼變成家人的那件事》裡的兒子林柏宏一樣，直呼「不敢相信」。今年金馬影展要重映宋存壽執導的《母親三十歲》，一開場庹宗華就出現，扮演懷疑母親放蕩、偷情的大兒子，長大以後則由正年輕英俊的秦漢接棒演出，庹宗華小時候沒有消除的baby fat雖然在成年後都不見了，眼神中的堅定則在這部片中已顯露出來。除了演過秦漢的童年，庹宗華還在瓊瑤小說改編的《心有千千結》演過秦祥林的童年，台灣文藝片盛行的年代，《二秦》是男星中並列人氣與身價最高，兩大男神的童年都由庹宗華來扮演，似乎冥冥中預示了他長大後也將成為台灣影壇新一代人氣小生，他也一直都在影劇圈發展，沒有改換跑道，成年後比童星期更紅，亦屬童星之中難能可貴。