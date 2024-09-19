洋基相隔一季返季後賽！延長賽2：1擊敗水手　要命跑壘失誤成關鍵

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隨著大聯盟例行賽進入尾聲階段，各隊都在為季後賽門票努力，「邪惡帝國」紐約洋基今（19）日對陣西雅圖水手，只要贏球就能進軍季後賽，此戰兩隊一路鏖戰到延長突破僵局才分出勝負，洋基靠著Anthony Rizzo10局上致勝安打，以及10局下Ian Hamilton關鍵牽制，終場洋基2：1擊退水手，確定收下季後賽門票，相隔一季重返季後賽。此戰2局上洋基靠著Anthony Rizzo適時安打，送回寶貴的第一分，隨後雙方上演投手戰，洋基先發Nestor Cortes與水手先發Bryce Miller互相壓制對方打線，Cortes主投6局被敲4支安打無失分，投出6次三振和3次保送，而Miller主投6局失1分，送出8次三振和4次保送。洋基在前7局取得1：0領先，不過8局下戰況出現變化，洋基後援投手Clay Holmes登板在抓下一個出局數後，被Justin Turner扛出一發陽春砲，幫助水手扳平比數，也讓戰況重新回到原點。延長10局上突破僵局制，Jasson Domínguez先站上二壘，接著Rizzo掃出二壘安打，帶有1分打點，洋基取得2：1領先。10局下水手Raleigh敲出安打，形成一、三壘有人局面，但Julio Rodríguez跑壘失誤，在三壘遭到觸殺出局形成雙殺，這個Play也成為比賽勝負的分水嶺，Ian Hamilton成功守住危機，終場洋基就以1分之差獲勝。本場賽前洋基在美聯東區領先巴爾的摩金鶯隊的優勢只有4.5場勝差，但金鶯隊9月狀態不佳，最近的11場比賽中輸掉了8場。自7月1日以來，金鶯隊戰績為31勝34敗，直接丟掉爭取分區龍頭的優勢，不過金鶯也並非完全沒有機會，他們將於9月25日至27日與洋基隊進行三連戰，再次衝擊美聯東區冠軍位置。本季金鶯與洋基對戰10場比賽，金鶯以6勝4負佔優，金鶯只要再贏一場就能確保對戰絕對優勢。在這種情況下，如果例行賽兩隊以相同戰績結束賽季，等於金鶯將直接贏得分區冠軍。