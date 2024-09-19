獨／台「應屆畢業生」赴中旅遊失聯！海基會證實了

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台灣一名22歲郭姓大學應屆畢業生上月（8）底赴中旅遊後失聯至今，家屬在網路上焦急求救希望網友協助尋人，海基會稍早向《NOWnews》記者透露，已接獲家屬陳情，也與郭姓男大生母親取得聯繫，目前已針對此案去函海協會，後續將與家屬保持聯繫。據了解，郭姓大學應屆畢業生是在今年8月27日前往中國旅遊，在入境上海後曾與家人報過平安。家屬指出，郭姓大學畢業生身高約180公分左右，身型瘦長，原先計畫要轉機前往合肥，但卻與外界失聯至今，目前已向警方報案處理。對此，海基會回應指出，近年中國持續增修國安法令，今年6月再頒布「懲治台獨」22條新規，包含分裂國家、煽動分裂國家犯罪意見等罪，最重可處死刑，陸委會隨後也調整中國與港澳旅遊警示為「非必要前往」的橙色燈號，建議國人避免非必要旅行。陸委會此前也提醒國人，應「慎思赴陸港澳之必要性，並強烈建議國人非必要宜避免進入陸港澳」。如確有赴陸港澳需求，建議應避免觸及或討論敏感議題及事務；避免拍攝港口、機場、軍事演習場所；避免攜帶政治、歷史、宗教等書籍。