路跑／獻出心臟！進擊的巨人路跑登場　完整賽事、報名資訊一次看

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▲在 9 月 18 日至 19 日報名「進擊的巨人路跑」，並完成繳費流程的參賽者，將有機會獲得「進擊的巨人機械鍵盤組」、「進擊的巨人麻將組」。（圖／翻攝自全統運動報名網）

▲「進擊的巨人路跑」賽事，報名「巨人之力搶奪組」的參賽者，將獲得進擊的巨人紀念上衣、超大型巨人棒球帽、自由之翼斗篷毯、進擊的巨人手機掛繩等物資。（圖／翻攝自全統運動報名網）

▲「進擊的巨人路跑」賽事，報名「自由之翼決心組」的參賽者，將能額外獲得自由之翼隨行杯、調查兵團備戰包。（圖／翻攝自全統運動報名網）

進擊的巨人路跑登場了！風靡全球的超人氣動漫《進擊的巨人》，本次與全統運動攜手合作，在台灣舉辦前所未有的「進擊的巨人路跑」。將會帶領跑者走進《進擊的巨人》的世界，感受身臨其境的戰鬥與鬥志，一同面對來自巨人的極限考驗。以下《NOWnews今日新聞》就為各位讀者整理完整的賽事、報名資訊：時間：2025年01月12日（星期日）地點：臺中市西屯區中央球場（凱旋路-凱旋七街）時間：2025年01月19日（星期日）地點：臺南市安平區觀夕平台停車場時間：2025年02月9日（星期日）地點：新北市蘆洲區微風運河廣場（新北市蘆洲區二重疏洪道）進擊的巨人路跑3地活動已自9月18日起開放搶先報名，直到10月24日前報名截止，倘若額滿將提前截止報名。此外，「巨人之力搶奪組」包含進擊的巨人紀念上衣、超大型巨人棒球帽、自由之翼斗篷毯、進擊的巨人手機掛繩，以及巨人強襲運動毛巾；而「自由之翼決心組」則更加豐富，除了「巨人之力搶奪組」的物資周邊外，再增加自由之翼隨行杯、調查兵團備戰包。