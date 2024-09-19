路跑／獻出心臟！進擊的巨人路跑登場　完整賽事、報名資訊一次看

進擊的巨人路跑登場了！風靡全球的超人氣動漫《進擊的巨人》，本次與全統運動攜手合作，在台灣舉辦前所未有的「進擊的巨人路跑」。邀請粉絲從2025年1月12日開始，分別在台中、台南、新北三地共同集結，一起加入調查兵團，迎向自由的希望。
主辦方全統運動表示，現場設有《進擊的巨人》的道具體驗區、打卡拍照區和互動小遊戲等精彩內容。將會帶領跑者走進《進擊的巨人》的世界，感受身臨其境的戰鬥與鬥志，一同面對來自巨人的極限考驗。以下《NOWnews今日新聞》就為各位讀者整理完整的賽事、報名資訊：
📌「進擊的巨人路跑」賽事相關資訊
🏃進擊的巨人路跑-台中場
時間：2025年01月12日（星期日）
地點：臺中市西屯區中央球場（凱旋路-凱旋七街）
🏃進擊的巨人路跑-台南場
時間：2025年01月19日（星期日）
地點：臺南市安平區觀夕平台停車場
🏃進擊的巨人路跑-新北場
時間：2025年02月9日（星期日）
地點：新北市蘆洲區微風運河廣場（新北市蘆洲區二重疏洪道）
📌「進擊的巨人路跑」報名相關資訊
進擊的巨人路跑3地活動已自9月18日起開放搶先報名，直到10月24日前報名截止，倘若額滿將提前截止報名。此外，在開放報名前2日完成報名繳費，將可以參加「限量首二日抽報名禮」活動，三地都將抽出2位幸運兒分別獲得「進擊的巨人機械鍵盤組」、「進擊的巨人麻將組」。
📌「進擊的巨人路跑」報名物資及完賽禮：
在報名物資方面，本次活動可以說是相當用心，依照報名價格分為「巨人之力搶奪組」以及「自由之翼決心組」，分別為1,080元、1,980元。
「巨人之力搶奪組」包含進擊的巨人紀念上衣、超大型巨人棒球帽、自由之翼斗篷毯、進擊的巨人手機掛繩，以及巨人強襲運動毛巾；而「自由之翼決心組」則更加豐富，除了「巨人之力搶奪組」的物資周邊外，再增加自由之翼隨行杯、調查兵團備戰包。
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📌「進擊的巨人路跑」賽事相關資訊
🏃進擊的巨人路跑-台中場
時間：2025年01月12日（星期日）
地點：臺中市西屯區中央球場（凱旋路-凱旋七街）
🏃進擊的巨人路跑-台南場
時間：2025年01月19日（星期日）
地點：臺南市安平區觀夕平台停車場
🏃進擊的巨人路跑-新北場
時間：2025年02月9日（星期日）
地點：新北市蘆洲區微風運河廣場（新北市蘆洲區二重疏洪道）
📌「進擊的巨人路跑」報名相關資訊
進擊的巨人路跑3地活動已自9月18日起開放搶先報名，直到10月24日前報名截止，倘若額滿將提前截止報名。此外，在開放報名前2日完成報名繳費，將可以參加「限量首二日抽報名禮」活動，三地都將抽出2位幸運兒分別獲得「進擊的巨人機械鍵盤組」、「進擊的巨人麻將組」。
📌「進擊的巨人路跑」報名物資及完賽禮：
在報名物資方面，本次活動可以說是相當用心，依照報名價格分為「巨人之力搶奪組」以及「自由之翼決心組」，分別為1,080元、1,980元。
「巨人之力搶奪組」包含進擊的巨人紀念上衣、超大型巨人棒球帽、自由之翼斗篷毯、進擊的巨人手機掛繩，以及巨人強襲運動毛巾；而「自由之翼決心組」則更加豐富，除了「巨人之力搶奪組」的物資周邊外，再增加自由之翼隨行杯、調查兵團備戰包。