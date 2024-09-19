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路跑／獻出心臟！進擊的巨人路跑登場　完整賽事、報名資訊一次看

記者林之越/綜合報導

▲風靡全球的超人氣動漫《進擊的巨人》，即將在台灣舉辦路跑，共有3場賽事，分別舉辦在台中、台南及新北。（圖／翻攝自全統運動報名網）
▲風靡全球的超人氣動漫《進擊的巨人》，即將在台灣舉辦路跑，共有3場賽事，分別舉辦在台中、台南及新北。（圖／翻攝自全統運動報名網）
進擊的巨人路跑登場了！風靡全球的超人氣動漫《進擊的巨人》，本次與全統運動攜手合作，在台灣舉辦前所未有的「進擊的巨人路跑」。邀請粉絲從2025年1月12日開始，分別在台中、台南、新北三地共同集結，一起加入調查兵團，迎向自由的希望。

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主辦方全統運動表示，現場設有《進擊的巨人》的道具體驗區、打卡拍照區和互動小遊戲等精彩內容。將會帶領跑者走進《進擊的巨人》的世界，感受身臨其境的戰鬥與鬥志，一同面對來自巨人的極限考驗。以下《NOWnews今日新聞》就為各位讀者整理完整的賽事、報名資訊：


📌「進擊的巨人路跑」賽事相關資訊

🏃進擊的巨人路跑-台中場

時間：2025年01月12日（星期日）

地點：臺中市西屯區中央球場（凱旋路-凱旋七街）


🏃進擊的巨人路跑-台南場

時間：2025年01月19日（星期日）

地點：臺南市安平區觀夕平台停車場


🏃進擊的巨人路跑-新北場

時間：2025年02月9日（星期日）

地點：新北市蘆洲區微風運河廣場（新北市蘆洲區二重疏洪道）


📌「進擊的巨人路跑」報名相關資訊

進擊的巨人路跑3地活動已自9月18日起開放搶先報名，直到10月24日前報名截止，倘若額滿將提前截止報名。此外，在開放報名前2日完成報名繳費，將可以參加「限量首二日抽報名禮」活動，三地都將抽出2位幸運兒分別獲得「進擊的巨人機械鍵盤組」、「進擊的巨人麻將組」。

▲在 9 月 18 日至 19 日報名「進擊的巨人路跑」，並完成繳費流程的參賽者，將有機會獲得「進擊的巨人機械鍵盤組」、「進擊的巨人麻將組」。（圖／翻攝自全統運動報名網）
▲在 9 月 18 日至 19 日報名「進擊的巨人路跑」，並完成繳費流程的參賽者，將有機會獲得「進擊的巨人機械鍵盤組」、「進擊的巨人麻將組」。（圖／翻攝自全統運動報名網）

📌「進擊的巨人路跑」報名物資及完賽禮：

在報名物資方面，本次活動可以說是相當用心，依照報名價格分為「巨人之力搶奪組」以及「自由之翼決心組」，分別為1,080元、1,980元。

▲「進擊的巨人路跑」賽事，報名「巨人之力搶奪組」的參賽者，將獲得進擊的巨人紀念上衣、超大型巨人棒球帽、自由之翼斗篷毯、進擊的巨人手機掛繩等物資。（圖／翻攝自全統運動報名網）
▲「進擊的巨人路跑」賽事，報名「巨人之力搶奪組」的參賽者，將獲得進擊的巨人紀念上衣、超大型巨人棒球帽、自由之翼斗篷毯、進擊的巨人手機掛繩等物資。（圖／翻攝自全統運動報名網）
「巨人之力搶奪組」包含進擊的巨人紀念上衣、超大型巨人棒球帽、自由之翼斗篷毯、進擊的巨人手機掛繩，以及巨人強襲運動毛巾；而「自由之翼決心組」則更加豐富，除了「巨人之力搶奪組」的物資周邊外，再增加自由之翼隨行杯、調查兵團備戰包。

▲「進擊的巨人路跑」賽事，報名「自由之翼決心組」的參賽者，將能額外獲得自由之翼隨行杯、調查兵團備戰包。（圖／翻攝自全統運動報名網）
▲「進擊的巨人路跑」賽事，報名「自由之翼決心組」的參賽者，將能額外獲得自由之翼隨行杯、調查兵團備戰包。（圖／翻攝自全統運動報名網）

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