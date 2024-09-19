中國公開賽／宋碩芸遭逆轉！三局大戰不敵地主　台灣女單全軍覆沒

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超級1000系列的中國羽球公開賽，台灣女單在戴資穎落敗後，白馭珀、梁庭瑜也在32強相繼出局。今（19）日邱品蒨先是止步16強，接著「我國女單最後希望」宋碩芸在16強，以21：9、13：21、17：21遭地主中國選手高昉潔逆轉，無緣晉級8強，隨著宋碩芸的落敗，也宣告本屆中國賽女單台將全軍覆沒。世界排名第26的宋碩芸在首局表現出色，以11：2領先進入技術暫停，最終輕鬆以21：9拿下首局。不過，第二局宋碩芸受到場地風勢影響，發揮明顯不如開局，幾次失誤讓她連丟8分，分數漸漸被拉開，最終以13：21讓出一局。決勝局，宋碩芸帶著11：8領先進入技術暫停；換邊後，宋碩芸連續失分，雖然她一度將比分追成15：15，但最終無法上演逆轉勝，遭高昉潔逆襲成功，以17：21輸掉本場比賽。目前世界排名第34的高昉潔，首輪擊敗剛奪下香港公開賽冠軍的第6種子韓悅，這場比賽是她和宋碩芸繼2018年德國公開賽後首度交手，高昉潔再度贏得勝利。本屆賽事台灣女單選手戴資穎、白馭珀和梁庭瑜皆在32強止步，而今天邱品蒨和宋碩芸16強止步，宣告台灣女單在本屆賽事全滅團。