南柱赫今正式退伍！服役1年6個月回歸　「南朋友」帥照曝光掀暴動

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▲南柱赫身材帥氣、外型高挑，是粉絲心中唯一的「南朋友」。（圖／南柱赫IG）

▲南柱赫退伍收下粉絲送的鮮花，也停下腳步幫大家簽名。（圖／X@skawngural、@heedo_ejin）

韓國人氣男演員南柱赫今（19）日正式退伍了！靠熱門韓劇《舉重妖精金福珠》、《二十五，二十一》走紅的南柱赫被粉絲冠上「南朋友」稱號，在去年3月低調入伍。如今1年半的時間過去，南柱赫正式退伍回歸演藝圈，近況照陸續被曝光，只見南柱赫帥度依舊，讓大家相當期待他接下來將會帶來怎樣的新作品。30歲的南柱赫去年拍攝完Disney+影集《非法正義》後，於3月20日入伍當兵，經過約5個禮拜的軍事訓練後，又被分配到南韓陸軍首都防衛司令部軍事警察機動隊服役，曾在去年10月露面，於韓國陸軍慶典中擔任主持人，讓粉絲一解相思之情，如今18個月的兵役正式結束，南柱赫於今日退伍離開軍營。不少粉絲第一時間在軍營外等待南柱赫現身，送上鮮花恭喜南柱赫準備回歸演藝圈。親民的南柱赫也微笑對粉絲揮手，甚至停下來幫大家簽名，帥氣身影融化眾人，退伍照片曝光後也在網路上掀起討論，粉絲看了紛紛留言：「不可能退伍還長這樣」、「太帥了吧」、「哇！狀態看起來很不錯」。而早在南柱赫退伍前，就有消息指出他將和24歲的新生代女演員盧允瑞合作，拍攝Netflix古裝電視劇《東宮》。該劇劇情講述有許多鬼魂在皇宮遊蕩留下謎團，具有和鬼怪溝通能力的宮女將攜手「殺鬼者」斬妖除魔，揭開一系列皇宮神祕故事與陰謀。