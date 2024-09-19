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開發金更名凱基金前辦股東茶會　紀念品送「故宮盤」引發討論

記者魏妤庭／台北報導

▲開發金前幾年股東會曾送過故宮碗，讓股東們為之瘋狂。圖為開發金股東會紀念品彩繪花鳥碗，頗受婆媽喜愛。（圖／讀者提供）
▲開發金前幾年股東會曾送過故宮碗，讓股東們為之瘋狂。圖為開發金股東會紀念品彩繪花鳥碗，頗受婆媽喜愛。（圖／讀者提供）
擁有超過60年歷史的開發金，即將正式更名為凱基金控，將10/9訂為換股基準日。為了把股東變成客戶，開發金於近日以電腦隨機抽籤方式選出股東，並在9/10、9/13一共開了兩場茶會。會後有股東社群上分享茶會拿到的伴手禮「故宮盤」，引發不少討論。

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開發金發給中籤股東茶會邀請函中指出，開發金控是一家擁有超過60年歷史的金融集團，與台灣產業共同成無數創新與變革，並提到「、今年我們迎來集團品牌的新篇章，正式更名為『凱基金公司』，以嶄新形象出發，展現凱基一體ONE KGI的精神」。

為了把股東化為客戶，開發金於2場更名茶會後贈送伴手禮「故宮彩繪花鳥盤」，再度引發存股社團討論。有不少網友詢問「這是大戶才有吧」、「限定邀請需要幾張（股票）」、「如何才會有這種資格」。也有網友笑說，之前送故宮碗送了6個，結果股價從20元一路跌到14元，就有小股東說跌1元摔1個。這次領了兩塊盤子，希望不是用來砸的。

▲開發金更名為凱基金前，舉辦股東茶會，伴手禮送故宮盤。（圖/翻攝自存股社團）
▲開發金更名為凱基金前，舉辦股東茶會，伴手禮送故宮盤。（圖/翻攝自存股社團）
據了解，開發金此次邀約對象是由電腦系統選出，依據股東對開發金的支持度及熟悉度等2個項目來判斷。至於後續是否再辦茶會，則是會採取滾動式檢討後再決定。

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