蔡壁如會贏過黃國昌當民眾黨代理主席？黃暐瀚揭關鍵：機會不小

民眾黨主席柯文哲因捲入京華城弊案遭羈押禁見，《鏡新聞》18日公布最新民調，對於民眾黨誰適合代理黨主席？立委黃國昌和前立委蔡壁如各獲22.5%支持，黃珊珊珊17.1%、陳佩琪2.2%。對此，資深媒體人黃暐瀚指出，蔡壁如有22.5%的支持度讓他很驚訝，若民眾黨真的需要個副主席，他認為蔡壁如的機會不小。
黃暐瀚今（19）日在《NOWnews今日新聞》自製的網路節目《鄉民大學問》表示，民眾黨目前還是在柯文哲時代，很難想像有誰可以等同民眾黨、帶領民眾黨，所以目前民眾黨不會有代理主席，不過有可能出現「副主席」。
黃暐瀚指出，看到民調顯示黃國昌和蔡壁如的支持度等高，他有點驚訝，黃國昌站在C位他不意外，而黃珊珊現在是停權狀態，卻還有17.1%的支持度，「因為黃珊珊和柯文哲的意向重疊，台北市前副市長、柯文哲的副手、柯文哲總統競選總部總幹事就是黃珊珊」，再加上現在陳佩琪去哪，都是黃珊珊在載她，「所以她跟柯文哲、陳佩琪很近，很受信任」，所以就算被停權，也還是有支持度。
黃暐瀚續指，蔡壁如居然也有22.5%的支持度，2019年8月6日，是蔡壁如傳真申請成立台灣民眾黨，當時民眾黨展開幹部海選，包括前立委邱臣遠、前民眾黨發言人楊寶楨、民眾黨宜蘭縣黨部主任委員陳琬惠，都是蔡壁如找來的，因此和她關係很深，「所以她跟這些黨務系統比較熟，黃國昌現在等於是加盟的猛將，猛將就在立法院，所以『國會有昌、地方有如』，如果最後真的需要一個副主席，我是覺得蔡壁如的機會應該不小，因為黨務系統的人都還跟她互動蠻有默契的。」
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黃暐瀚指出，看到民調顯示黃國昌和蔡壁如的支持度等高，他有點驚訝，黃國昌站在C位他不意外，而黃珊珊現在是停權狀態，卻還有17.1%的支持度，「因為黃珊珊和柯文哲的意向重疊，台北市前副市長、柯文哲的副手、柯文哲總統競選總部總幹事就是黃珊珊」，再加上現在陳佩琪去哪，都是黃珊珊在載她，「所以她跟柯文哲、陳佩琪很近，很受信任」，所以就算被停權，也還是有支持度。
黃暐瀚續指，蔡壁如居然也有22.5%的支持度，2019年8月6日，是蔡壁如傳真申請成立台灣民眾黨，當時民眾黨展開幹部海選，包括前立委邱臣遠、前民眾黨發言人楊寶楨、民眾黨宜蘭縣黨部主任委員陳琬惠，都是蔡壁如找來的，因此和她關係很深，「所以她跟這些黨務系統比較熟，黃國昌現在等於是加盟的猛將，猛將就在立法院，所以『國會有昌、地方有如』，如果最後真的需要一個副主席，我是覺得蔡壁如的機會應該不小，因為黨務系統的人都還跟她互動蠻有默契的。」
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