Fed一口氣降息2碼！8成投資人估美股繼續攀　關注年底2次會議

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美國聯準會（Fed）在美東時間週三 （18） 下午（台灣時間19日凌晨）宣布一口氣降息2碼，為超過4年來首見，估計年底前還將降息2碼，可能分為2次實施。而大幅降息的消息也增強經濟軟著陸的可能性，最新調查則顯示投資人也認為美股將在今年剩餘時間內攀升。綜合《彭博》、《CNBC》報導，聯邦公開市場委員會 （FOMC） 提供的「點陣圖」（Fed’s dot plot）顯示，今年年底估再降息2碼，接近市場定價，其中19名聯邦公開市場委員會成員預計，到今年底，基準聯邦基金利率將保持在4.4%，相當於4.25%~4.5%的目標區間，預計在2024年底前再降息0.5個百分點。而在最新的每週市場脈搏調查當中，有44%受訪者認為標普 500 指數比昨日收盤價上漲不到 6%，37% 受訪者則預計漲幅超過6%，僅有19%受訪者預計該指數將下跌；多數受訪者認為，美國經濟將實現軟著陸，其中有75%預測到明年年底將避免技術性衰退，6%則認為漲幅大致相當於標普 500 指數今年迄今的漲幅。聯準會在2020年3月新冠疫情爆發期間大幅降息，兩年後為了遏止通膨而啟動升息循環，直到2023年7月，連續11次升息，升息幅度累計達525個基點，而距離上次一口氣降息2碼，則已經是2008年全球金融海嘯期間才發生的。聯準會今年預期還有兩次會議，分別定於11月6日至7日以及12月17日至18日舉行。