快訊／下班注意！雙北、桃園以南等16縣市「大雨特報」　下到入夜

（更新時間15:09）下班路上注意！由於午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布「大雨特報」，今（19）日西半部地區及東半部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水，山區注意坍方、落石及溪水暴漲。
⚠️大雨特報警戒範圍
🟡大雨：基隆北海岸、臺北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、臺東縣山區
中央氣象署指出，今天（19日）葡萄桑颱風外圍雲系的影響逐漸減小，但是馬祖離颱風距離較近，可能有零星降雨，而臺灣各地及澎湖、金門為多雲到晴，午後西半部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，尤其中南部地區及其他山區有局部大雨發生的機率，晚起環境轉為偏南風，受南方水氣影響，雨區轉往南部及東南部地區，逐漸有短暫陣雨或雷雨，請留意天氣較不穩定，外出建議都要攜帶雨具備用。
氣溫方面，各地高溫介於攝氏32至35度之間，沒下雨時感受仍較悶熱。另外，基隆北海岸、東半部、恆春半島及馬祖沿海易有長浪發生，局部浪高逾2米；澎湖、金門、馬祖適逢年度天文大潮，期間西部沿海潮位亦偏高，沿海低窪區域漲潮期間請注意海水倒灌或局部淹水情形。
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🟡大雨：基隆北海岸、臺北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、臺東縣山區
中央氣象署指出，今天（19日）葡萄桑颱風外圍雲系的影響逐漸減小，但是馬祖離颱風距離較近，可能有零星降雨，而臺灣各地及澎湖、金門為多雲到晴，午後西半部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，尤其中南部地區及其他山區有局部大雨發生的機率，晚起環境轉為偏南風，受南方水氣影響，雨區轉往南部及東南部地區，逐漸有短暫陣雨或雷雨，請留意天氣較不穩定，外出建議都要攜帶雨具備用。
氣溫方面，各地高溫介於攝氏32至35度之間，沒下雨時感受仍較悶熱。另外，基隆北海岸、東半部、恆春半島及馬祖沿海易有長浪發生，局部浪高逾2米；澎湖、金門、馬祖適逢年度天文大潮，期間西部沿海潮位亦偏高，沿海低窪區域漲潮期間請注意海水倒灌或局部淹水情形。