金價衝2600美元！專家教戰波段操作策略　每漲100美元先獲利了結

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美國聯準會（Fed）降息2碼，美元指數一度大跌至100.22，推升國際金價一度衝上2600美元。外匯專家陳有忠今（19）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，市場仍看好金價後市表現，只是持有黃金不像美元有利息，不建議長期持有，可採取波段操作策略，每漲100美元可先獲利了結，尤其2600美元應已到波段滿足點，建議先獲利了結出場，等回檔拉回約50美元，約2550美元再逐步承接，甚至月線2526美元也會有很強支撐力道。美國一次降息2碼，美元指數一度大跌至100.22，推升國際金價再飆漲，一度觸及2600美元，目前拉回至2568美元附近。台新銀行首席外匯策略師陳有忠受訪時分析，由於黃金是美元替代品，當美元大跌時，也推升金價觸及2600美元，這應該也是波段滿足點，建議可先獲利了結出場，因為漲太多了，加上持有黃金沒有利息，不適合長期持有，要懂得波段操作賺價差，建議金價每漲100美元可先獲利了結，等回檔拉回50美元再逐步承接。他建議，若金價拉回至2550美元以下就可逐步承接，2550美元會有支撐，要跌破月線2526美元不容易，若可以再等，可等到跌至2526美元再進場，月線這附近應有較強支撐力道，不易跌破。對於金價後市，陳有忠說，長期仍非常看好，主要有5大因素支撐，包括一、美國啟動降息，美元開始走弱，黃金是美元替代品二、美國降息，持有黃金機會成本降低；三、地緣政治風險仍在，只要戰事沒停歇，黃金又是避險財，大家還是會持有；四、通膨仍未消除，即便通膨趨緩，只要通膨存在一天，買黃金就是抗通膨；五、中國仍是黃金最大潛在買家，只要美中衝突未停止，中國會持續減持美債，加上原本黃金占外匯存底比重就偏低，黃金又是最佳債權履約保證，黃金就像保單一樣，大家也才敢買中債，因此，中國仍會持續買進黃金。也因此，金價長期仍看好，陳有忠指出，今年以來金價幾乎都超過市場所訂目標價，年初最早大家看2300美元，現在早已超過，並再創歷史新高，而且還看不到盡頭，只能建議偏多操作，每漲100美元可先獲利了結，才不會套在高點，拉回就逐步承接，來回操作才會賺到錢，若以金價每上漲100美元約可獲利3%來看，1年來回操作3、4次，獲利就有1成以上。