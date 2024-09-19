iPhone 16明開賣！台灣大「台中工程師」搶頭香　邊排隊邊寫Code

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▲台灣大的文創門市昨(18)晚就有台中工程師前來排隊搶頭香。（圖／民眾提供）

▲前來排隊的民眾準備了大電量行動電源，和小風扇用來消暑氣。（圖／民眾提供）

蘋果iPhone 16系列9月20日開賣，台灣大哥大、遠傳目前都已經出現頭香準備搶買。台灣大預計在本週五上午8點，於臺北文創門市舉辦首賣會活動，當天起來排隊並申辦iPhone 16專案前20名果粉通通有獎，累計送出逾10萬元獎項，重賞之下必有勇夫，昨（18）日消息公布之後就有台中工程師直接淋雨騎車上來台北排隊，且為了打發等待時間，帶上了電腦準備邊排隊邊寫程式，絲毫不浪費時間。台灣大預計明（20）日在臺北文創門市舉辦開賣活動，但昨晚就有人來搶頭香，據了解，來自台中的黃先生昨天下午3點得知開賣消息後，就立即決定從台中騎車一路淋雨來台北，晚上九點開始排隊，甚至還備好吐司、便當、水等準備長期抗戰。黃先生透露，這次想要換iPhone 16 Pro沙漠金(512G)，因為本身是資深台灣大用戶及骨灰級果粉，長達十幾年，會想來搶頭香是因為覺得台灣大送的禮物是三大裡面最優的。且今年是連續第二年來台灣大排首賣，主業是工程師，排解等待時間的方法就是用電腦寫程式，等於是「換個地方工作」。他也提到，這次松菸門市旁邊就是廁所、百貨公司，或是誠品，對排隊的人來說很方便，感覺可以隨時上去借本書下來看。自認「蘋果原住民」，因為第一支手機就是iPhone 4S，身為工程師，這次非常期待AI功能。台中工程師不寂寞，今早8點就有台北陳小姐加入排隊，同樣是資深果粉、也是死忠台灣大用戶，從高中到現在十幾年都是用台灣大的資費搭購iPhone，從iPhone 6S開始排首購，這次會選擇1399的資費，準備下手iPhone 16 Pro沙漠金(512G)。陳小姐會想要來排首賣是因為看好首賣禮，而且有時會有現場加碼，因此讓她想要前來試試手氣。目前看到很多網紅開箱iPhone 16，非常期待相機及AI功能。排解排隊時間的方法，就是用KKOBOX聽音樂，或是看手機追劇，也帶了大電量的12000mAh行動電源，全力備戰首賣會。台灣大首賣日，申辦iPhone 16專案前20名果粉通通有獎，累計送出逾10萬元獎項，其中頭香民眾獨享3次抽獎機會，最大獎為價值超過4萬元Apple大禮包，另外還有價值29,880元的AI全能智慧平板套裝、價值13,500元Apple Watch Series 10、mo幣等眾多好禮。首賣會還邀請Fubon Angels李雅英、慈妹、Jessy大秀應援舞。此外，11月20日前到台灣大申辦5G月租1,399元以上專案，搭購iPhone 16全系列任一新機並上網登記，即可抽總價值近300萬元的「美西AI朝聖之旅」，將有3C達人Tim哥同行一同前往洛杉磯與舊金山9日遊。