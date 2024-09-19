行政院拍板娛樂稅法！電影、演唱會等項目授權地方停徵

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為鼓勵國人參與藝文活動及競技比賽，並兼顧各地方政府財政自主，行政院院會今（19）日通過財政部擬具的「娛樂稅法」部分條文修正草案，將授權地方政府得停徵包括電影、演唱會等藝文活動與競技比賽課稅項目的娛樂稅，以及調降部分課稅項目的法定稅率上限；草案將函請立法院審議。行政院長卓榮泰表示，為鼓勵國人參與藝文活動及競技比賽，並兼顧各地方政府財政自主，財政部與各地方政府研商獲致共識，推動修法授權地方政府得視產業發展、政策需要及財政狀況，停徵藝文活動及競技比賽課稅項目之娛樂稅。卓榮泰提到，將參酌現行地方政府規定之徵收率，調降部分課稅項目之法定稅率上限；本案送請立法院審議後，請財政部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。財政部說明，112年娛樂稅稅收為新台幣18.9億元，依財政收支劃分法第12條規定，娛樂稅為直轄市及縣(市)稅，縣應以在鄉(鎮、市)徵起娛樂稅的收入全部給該鄉(鎮、市)，以支應地方各項建設及公共服務，為地方政府重要財源。考量經濟社會環境變遷及娛樂行為變化，兼顧地方政府發展藝文活動及競技比賽以帶動經濟發展需要，且保留地方政府財政自主空間，參酌外界及地方政府意見，擬具「娛樂稅法」部分條文修正草案。一、現行娛樂稅課稅項目之「其他提供娛樂設施供人娛樂者」，修正為「其他經財政部公告屬提供娛樂場所、娛樂設施或娛樂活動供人娛樂者」；增訂授權地方政府得視產業發展、特定政策目的需要及衡酌財政狀況，停徵電影等藝文活動及競技比賽課稅項目之娛樂稅。（修正條文第2條）二、參酌現行地方政府規定之徵收率，調降部分課稅項目之法定稅率上限，以符實際。（修正條文第5條）三、刪除娛樂票由主管稽徵機關統一印製編號發售各娛樂業使用之規定。（修正條文第10條）四、配合「地方制度法」第2條第5款規定用詞，將娛樂稅徵收率及徵收細則報請財政部「核備」修正為「備查」。（修正條文第6條及第17條）