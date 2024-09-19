李王爺指示：關懷身障朋友　梧棲斗美三王府捐贈復康巴士

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提升關懷身心障礙者的生活品質及行的便利，台中市梧棲斗美三王府(18)日再度捐贈台中市政府1輛復康巴士，市府社會局副局長陳坤皇出席捐贈儀式，感謝宮廟服務鄉里、造福鄉民，透過捐贈行動回饋社會，也鼓勵更多人加入公益行善行列。陳坤皇表示，斗美三王府是頂寮里里民的信仰中心，地方相傳，池、朱、李三王府王爺是地方的守護神，池府王爺從福建泉州石獅市祥芝鎮祥漁村斗美宮分靈而來，創建於清同治3年（西元1864年），迄今158年。111年，王爺的義子女為慶祝王爺聖誕千秋，共同捐贈1輛復康巴士；感謝廟方今年捐贈第2輛復康巴士，鼓勵更多身障者走出家門。斗美三王府主委陳盈媚表示，鄉里有許多輪椅使用者，因為家人要上學上班無法接送，有就醫困難。李王會接到王爺指示，會員們討論後決定捐贈復康巴士，幫助需要的人，讓他們的生活更便利；也希望拋磚引玉，更多人關注和支持弱勢族群，共同努力傳承關懷，讓愛生生不息，社會才會更加和諧溫暖。社會局指出，復康巴士平均使用年限為10年，社會局陸續汰換老舊復康巴士，以保障使用民眾的行車安全。台中市的復康巴士多數由民間企業、團體及市民個人捐贈，歡迎更多社會大眾投入公益，共同為身障服務而努力。