中國公開賽／王齊麟隔4年再戰混雙　遭直落二敗給地主首勝再等等

我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣羽球好手、兩屆奧運金牌得主王齊麟，時隔4年重返混雙賽場，與搭檔許尹鏸一同征戰超級1000系列的中國羽球公開賽。今（19）日混雙16強，王齊麟與許尹鏸對上中國組合黃東萍／馮彥哲，終場以12：21、10：21遭直落二落敗，合拍後的首場勝利仍要再等等。王齊麟上週剛在香港公開賽與許尹鏸搭檔混雙，也是他自2020年與程琪雅合作以來，首次重返混雙賽場。不過，他們在香港公開賽首輪即遭地主選手謝影雪／鄧俊文淘汰。本週王齊麟與許尹鏸繼續出征中國公開賽，首輪碰上泰國組合Pakkapon Teeraratsakul、Phataimas Muenwong退賽，讓王齊麟與許尹鏸兵不血刃直接晉級16強，對上世界排名第3的中國組合黃東萍／馮彥哲。首局開賽王齊麟與許尹鏸就陷入落後局面，分差也逐漸被拉開，最終以12：21讓出，次局雙方開賽一度拉鋸，但王齊麟、許尹鏸失誤連連，無法把握得分機會，反倒對手打出一波8：1攻勢，讓中國組合掌控比賽節奏，最終中國組合以10：21再下一城，這對台灣混雙遭直落二淘汰。