斷言謝國樑罷免案成功機率極低　黃暐瀚曝這2人是關鍵

基隆市長謝國樑的罷免案將在10月13日投票，資深媒體人黃暐瀚指出，因為現在全國的關注度都在民眾黨主席柯文哲身上，加上基隆市副市長是民眾黨的邱佩琳，基隆市是個藍白實質合作的地方，因此謝國樑罷免案要成功的機率非常低。
黃暐瀚今（19）日在《NOWnews今日新聞》自製的網路節目《鄉民大學問》表示，先前他就評估基隆罷樑案不會過，而現在更不會過，因為現在的關注度都在柯文哲的身上，算算時間，說不定10月起訴書就寫出來了，如果到時候又有一些案情，那大家當然就會比較關注柯文哲。
黃暐瀚續指，基隆的副市長是民眾黨的邱佩琳，所以基隆市是個藍白實質合作的地方，「那柯文哲被押了，那等於基隆藍白支持者就團結一氣啦！」黃暐瀚說，全國的關注度在同一件事上才會衝高，罷免案就是仇恨值要高、關注度要高，但現在看起來關注度不高，且謝國樑最近有做很多調整，「投票給你的選民看到你有在認真，他就不會出來投罷免你的票；甚至因為柯文哲被押的關係，藍白會集中出來投反罷免票，我覺得基隆市長謝國樑罷免案要成功的機率非常非常低。」
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黃暐瀚續指，基隆的副市長是民眾黨的邱佩琳，所以基隆市是個藍白實質合作的地方，「那柯文哲被押了，那等於基隆藍白支持者就團結一氣啦！」黃暐瀚說，全國的關注度在同一件事上才會衝高，罷免案就是仇恨值要高、關注度要高，但現在看起來關注度不高，且謝國樑最近有做很多調整，「投票給你的選民看到你有在認真，他就不會出來投罷免你的票；甚至因為柯文哲被押的關係，藍白會集中出來投反罷免票，我覺得基隆市長謝國樑罷免案要成功的機率非常非常低。」