時隔4年多、Fed宣布降息2碼！降息是什麼？對股市來說是利多？

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投資人引頸期盼美國聯準會利率決議終於開牌！Fed宣布大幅降息2碼至4.75-5.0%的目標區間，而這也是2020年3月以來、也就是超過4年以來首度降息。不過聯準會主席鮑爾的一句話，讓美股四大指數昨（18）日翻黑收跌。不過台北股市今（19）日卻開平走高，終場大漲363點。那麼降息究竟是什麼？降息會對股市造成什麼影響呢？降息（Cut interest rates）是各國央行寬鬆貨幣政策之一，央行藉由降低基準利率，讓銀行和民眾的借錢成本變低、定存利息變低，大眾更傾向將錢拿出來花費和投資，促進經濟活動與資金流動。美國聯準會（FED）在公布調降央行基準利率範圍後，美國聯準會透過公開市場操作買賣公債等方法，使商業銀行同業間的短期資金借貸利率下降並維持在目標利率範圍，進而影響整體金融市場的利率，包含定存利率、貸款利息、債券利率等。在美國的基準利率也稱為聯邦基金利率（Fed Funds Rate），而台灣的基準利率則稱為重貼現率，因此當提及台灣降息時所指的就是降低重貼現率。降息一碼與升息一碼的「一碼」是相同的，皆為 0.25%，也就是25個基點；台灣央行最小的升降單位則是半碼，也就是 0.125%，12.5個基點。當經濟成長趨緩，或是市場處於衰退期時，央行會透過「降息」來活絡市場。透過調降利率，減輕企業或個人的貸款成本，刺激投資和消費活動，有助於提高生產力、創造就業機會，通過讓更多的資金進入市場，推動整體經濟復甦。不過，政策有好也有壞，降息有可能帶來通貨膨脹的疑慮，這也是為什麼聯準會在決定降息前不斷強調需要觀察通膨數字才能決定是否要降息、以及降幾碼。一般來說，降息對股市通常會帶來正面影響，因為在低利率的環境下，企業要借錢擴大投資的成本相對比較小，這也會提升企業財報表現，也因此帶動股價走高。而對於投資人來說，由於基礎利率下降，投資人就不會想要將錢放在銀行當中，進而將資金投到潛在回報率更高的地方－就是股市，也因此降息有助於股票市場的交投氣氛。降息等同於借貸利率跟著下跌，表示民眾借錢利息變少了，減輕房貸負擔，因此更容易促使民眾買房，等同於刺激房市走高。不過這也帶來另一個隱憂，就是房價會不斷走高。這次Fed宣布大幅降息2碼至4.75-5.0%的目標區間，那麼為什麼昨日美國股市卻是收跌？主要是因為，聯準會主席鮑爾表示，這次降2碼不代表未來降息速度就會是如此，並且利率點陣圖顯示，今年只會再降2碼。此外，也會看著就業市場的狀態做即時條整政策。而針對市場擔心的經濟衰退問題，鮑爾也表示，經濟沒有問題，有信心避免失業率攀升，並且也因為美國經濟表現很好，所以不急著寬鬆貨幣政策。主要是因為鮑爾強調不急著放寬貨幣政策，一句話讓美股四大指數全面翻黑收跌。