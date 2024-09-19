快訊／天色灰濛濛！「大雷雨」襲高雄、台南、雙北　警戒區域出爐

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今（19）日午後天空灰濛濛！南台灣出現雷雨訊號，中央氣象署稍早發布「大雷雨即時訊息」，部分地區慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，低窪地區慎防淹水，以及低能見度，尤其提醒在溪邊烤肉的民眾要特別注意即時訊息。📍臺北市：松山區、大安區、中正區、萬華區、大同區、中山區、文山區、南港區、內湖區、信義區📍​​​​​​​新北市：新莊區、三重區、新店區、深坑區、板橋區、三峽區、中和區、土城區、汐止區、永和區📍臺南市：大內區、新化區、善化區、新市區、安定區、山上區、玉井區 、楠西區、南化區、左鎮區、仁德區、歸仁區、關廟區、龍崎區、永康區📍高雄市：岡山區、田寮區、阿蓮區、路竹區、燕巢區、旗山區 、六龜區 、內門區、美濃區 、杉林區 、甲仙區📍屏東縣：高樹鄉、內埔鄉、三地門鄉、瑪家鄉 、泰武鄉📍南投縣：竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉 、中寮鄉 、水里鄉📍彰化縣：二水鄉📍雲林縣：斗六市、古坑鄉、林內鄉📍嘉義縣：竹崎鄉 、梅山鄉📍桃園市：大溪區、八德區、龍潭區、平鎮區、復興區📍新竹縣：關西鎮📍臺中市：南屯區、烏日區、大肚區、霧峰區、大里區📍南投縣：南投市、草屯鎮📍彰化縣：彰化市、鹿港鎮、和美鎮、福興鄉、秀水鄉、花壇鄉、芬園鄉、員林市、溪湖鎮、大村鄉、埔鹽鄉、埔心鄉、永靖鄉、社頭鄉📍高雄市：楠梓區、鳥松區、仁武區、大社區、大樹區、岡山區、橋頭區、田寮區、燕巢區 、旗山區、美濃區📍屏東縣：屏東市、長治鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、內埔鄉、三地門鄉氣象署針對屏東縣牛角灣溪發布災防告警，持續時間至17時00分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全