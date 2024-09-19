快訊／央行再調升存款準備率1碼　祭第7波打炒房4措施

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中央銀行今（19）日召開今（2024）年第3季理監事會議，並在會後宣布利率維持不變，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率分別為2%、2.375%及4.25%，但再調升存款準備率1碼，即0.25個百分點，自10月1日起實施。同時，央行也祭出第7波選擇性信用管制4大措施，9月20日起實施。央行第7波選擇性信用管制4措施，包括新增規範自然人名下有房屋者之第1戶購屋貸款不得有寬限期；自然人第2戶購屋貸款最高成數由6成降為5成，並擴大實施地區至全國；公司法人購置住宅貸款、自然人購置高價住宅貸款及第3戶以上購屋貸款之最高成數由4成降為3成；餘屋貸款最高成數由4成降為3成。央行表示，綜合國內外經濟金融情勢，考量今年以來國內通膨緩步回降趨勢，明年可望降至2%以下；此外，預期今年下半年及明年國內經濟續溫和成長，今、明兩年產出缺口皆為微幅負值。央行理事會認為這次維持政策利率不變，將有助整體經濟金融穩健發展。央行也強調，未來仍將持續關注國內通膨發展情勢，並關注主要經濟體貨幣政策動向、中國大陸經濟下行風險，以及地緣政治風險、極端氣候等對國內經濟金融情勢之影響，適時調整貨幣政策，以達成維持物價穩定與金融穩定，並於上述目標範圍內協助經濟發展之法定職責。雖然央行自2020年12月以來，6度調整選擇性信用管制措施，實施迄今，有助銀行降低不動產授信風險，不動產貸款之逾放比率仍維持低檔，信用品質尚屬良好。但2023年下半年起，房市交易成長回升，房價漲幅擴大，帶動購置住宅貸款年增率持續上升，至今年8月底為11.0%，是2006年5月以來新高，另建築貸款年增率亦回升，至8月底為5%，致全體銀行不動產貸款占總放款比率(不動產貸款集中度)居高，至本年8月底為37.5%，接近歷史高點的37.9%。今年8月12日至8月21日央行分別邀請34家本國銀行座談，以道德勸說方式，請其在不影響無自用住宅民眾購屋融資需求，以及業者推動都市更新、危老重建、社會住宅等配合政府政策相關用途，及企業購建自用廠辦等所需之資金前提下，研提未來1年自主管理的不動產貸款具體量化改善方案，改善信用資源過度集中不動產貸款情形*。未來本行將定期審視各銀行改善成效，並透過實地查核，督促銀行落實執行改善方案。為進一步強化管理銀行信用資源，抑制房市投機與囤房行為，並引導信用資源優先提供無自用住宅者購屋貸款，茲修正「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」自今年9月20日起實施，主要修正重點包括1、新增規範自然人名下有房屋者之第1戶購屋貸款不得有寬限期；2、自然人第2戶購屋貸款最高成數由6成降為5成，並擴大實施地區至全國；3、公司法人購置住宅貸款、自然人購置高價住宅貸款及第3戶(含)以上購屋貸款之最高成數由4成降為3成；4、餘屋貸款最高成數由4成降為3成。不僅如此，央行認為，搭配調升存款準備率，透過加強貨幣信用的數量管理，以強化央行道德勸說措施及這次選擇性信用管制措施成效，將有助進一步減緩信用資源流向不動產市場。新台幣活期性及定期性存款準備率各調升0.25個百分點，自今年10月1日起實施。央行也強調，仍將持續檢視不動產貸款情形與央行管制措施的執行成效，並密切關注房地產相關政策對房市的可能影響，適時調整相關措施內容，以促進金融穩定及健全銀行業務。