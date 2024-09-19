限5天！7-11氣泡水18元、零食20元　全家霜淇淋買一送一不限口味

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲7-11「超值五六日」9月20日至9月22日開跑。（圖／業者提供）

▲全家會員優惠是9月18日至9月22日。（圖／業者提供）

▲「全家康康5」9月20日至9月22日限時3天。（圖／業者提供）

▲萊爾富9月14日至9月22日續推中秋節優惠。（圖／業者提供）

超商本周優惠更新！7-11「超值五六日」9月20日至9月22日華麗回歸，多款買一送一商品助陣。換算平均特價來看，全家會員優惠是9月18日至9月22日，本周僅有4款買一送一商品，平均特價來看，「全家康康5」周末五六日推出5樣商品5折起，9月20日至9月22日限時3天，，不限口味平均單支25元。門市持續發動中秋優惠，9月14日至9月22日限時9天，本周DM共11款商品促銷，買一送一代表是葡萄王益菌王粉末顆粒，平均每件50元；此外，冰柚香風味氣泡美式特價49元，相當於6.1折。