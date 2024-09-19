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限5天！7-11氣泡水18元、零食20元　全家霜淇淋買一送一不限口味

記者黃韻文／綜合報導

▲超商本周優惠出爐，7-11有氣泡水、點心麵買一送一；全家霜淇淋買一送一不限口味。（圖／記者葉政勳攝）
▲超商本周優惠出爐，7-11有氣泡水、點心麵買一送一；全家霜淇淋買一送一不限口味。（圖／記者葉政勳攝）
🟡7-ELEVEN
超商本周優惠更新！7-11「超值五六日」9月20日至9月22日華麗回歸，多款買一送一商品助陣。換算平均特價來看， 舒味思氣泡水平均18元、星太郎點心麵20元、加倍佳壁虎造型軟糖30元、好媽媽鮪魚罐頭33元、韓國卸妝濕巾40元、日本抗菌酵素洗衣粉85元。

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▲7-11「超值五六日」9月20日至9月22日開跑。（圖／業者提供）
▲7-11「超值五六日」9月20日至9月22日開跑。（圖／業者提供）
🟡全家便利商店
全家會員優惠是9月18日至9月22日，本周僅有4款買一送一商品，平均特價來看，野菜一日綜合蔬果汁18元、威德指定品項45元、舒立效潤喉糖30元、TWIX焦糖巧克力香脆麥餅13元。

▲全家會員優惠是9月18日至9月22日。（圖／業者提供）
▲全家會員優惠是9月18日至9月22日。（圖／業者提供）
「全家康康5」周末五六日推出5樣商品5折起，9月20日至9月22日限時3天，FMC氣泡水平均15元、康貝特200P能量飲料平均18元、WA!COOKIES伯爵可可奶蓋雪糕平均25元、老楊原味方塊酥平均14元，全家霜淇淋買一送一再度回歸，不限口味平均單支25元。

▲「全家康康5」9月20日至9月22日限時3天。（圖／業者提供）
▲「全家康康5」9月20日至9月22日限時3天。（圖／業者提供）
🟡萊爾富
門市持續發動中秋優惠，9月14日至9月22日限時9天，本周DM共11款商品促銷，買一送一代表是葡萄王益菌王粉末顆粒，平均每件50元；此外，冰柚香風味氣泡美式特價49元，相當於6.1折。

▲萊爾富9月14日至9月22日續推中秋節優惠。（圖／業者提供）
▲萊爾富9月14日至9月22日續推中秋節優惠。（圖／業者提供）
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