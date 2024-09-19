中國公開賽／周天成惜敗！1：2不敵中國好手翁泓陽　止步男單16強

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「台灣一哥」周天成在昨（18）日出戰超級1000系列中國羽球公開賽，首輪就碰到世界第4名的中國好手李詩灃，成功以直落二通關，今（19）日接著交手世界排名第18名的翁泓陽，力拚男單8強賽門票。，而今年的亞洲錦標賽中，翁泓陽則是在局數0：1落後的狀況下傷退，由周天成取得勝利。雙方第3次交手，開局就打得難分難捨，周天成克服開局落後，一路將比分追近至10：10，並打出一波5：0的攻勢，藉機將分數拉開，進入第2局，翁泓陽在比賽中段掌握到一波節奏，搶下13：9的領先，周天成放緩節奏後，讓對手發生幾次失誤，試圖將比分拉近。來到第3局，戰況依然膠著，周天成一度搶下6：3領先，但又被翁泓陽猛攻追分，形成8：8平手。下一輪對手，會是馬來西亞好手駱建佑、前丹麥世界球王安賽龍之間的勝者，預計將會是場硬戰。