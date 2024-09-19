中國公開賽／周天成惜敗！1：2不敵中國好手翁泓陽　止步男單16強

「台灣一哥」周天成在昨（18）日出戰超級1000系列中國羽球公開賽，首輪就碰到世界第4名的中國好手李詩灃，成功以直落二通關，今（19）日接著交手世界排名第18名的翁泓陽，力拚男單8強賽門票。周天成雖然率先搶下首局，但在第2局遭到對手頻頻搶攻網前，自己也出現2次發球失誤，比賽被逼進第3局，仍沒能阻擋翁泓陽的猛攻，最終，翁泓陽就以2：1取勝，而周天成也止步男單16強。
曾兩度交手打平 首局驚險逆轉勝
賽前世界排名第9的周天成，先前曾2度交手過翁泓陽，雙方戰成平手的1勝1敗，翁泓陽曾在2023年的澳洲公開賽直落二擊敗周天成，而今年的亞洲錦標賽中，翁泓陽則是在局數0：1落後的狀況下傷退，由周天成取得勝利。
雙方第3次交手，開局就打得難分難捨，周天成克服開局落後，一路將比分追近至10：10，並打出一波5：0的攻勢，藉機將分數拉開，不過翁泓陽仍一路苦追，硬是又將比分追成20：20平手，好在周天成穩住氣勢，連拿2分，驚險守下第1局。
網前搶攻奏效 翁泓陽連下兩局
進入第2局，翁泓陽在比賽中段掌握到一波節奏，搶下13：9的領先，周天成放緩節奏後，讓對手發生幾次失誤，試圖將比分拉近。但翁泓陽連連上到網前搶功得手，周天成自己也出現發球失誤，無奈以18：21丟失第2局，雙方進入決勝局。
來到第3局，戰況依然膠著，周天成一度搶下6：3領先，但又被翁泓陽猛攻追分，形成8：8平手。周天成試圖在網前有所突破，但仍多次被翁泓陽殺球得分，最終以15：21丟掉決勝局，翁泓陽以總局數2：1取勝。下一輪對手，會是馬來西亞好手駱建佑、前丹麥世界球王安賽龍之間的勝者，預計將會是場硬戰。
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賽前世界排名第9的周天成，先前曾2度交手過翁泓陽，雙方戰成平手的1勝1敗，翁泓陽曾在2023年的澳洲公開賽直落二擊敗周天成，而今年的亞洲錦標賽中，翁泓陽則是在局數0：1落後的狀況下傷退，由周天成取得勝利。
雙方第3次交手，開局就打得難分難捨，周天成克服開局落後，一路將比分追近至10：10，並打出一波5：0的攻勢，藉機將分數拉開，不過翁泓陽仍一路苦追，硬是又將比分追成20：20平手，好在周天成穩住氣勢，連拿2分，驚險守下第1局。
網前搶攻奏效 翁泓陽連下兩局
進入第2局，翁泓陽在比賽中段掌握到一波節奏，搶下13：9的領先，周天成放緩節奏後，讓對手發生幾次失誤，試圖將比分拉近。但翁泓陽連連上到網前搶功得手，周天成自己也出現發球失誤，無奈以18：21丟失第2局，雙方進入決勝局。
來到第3局，戰況依然膠著，周天成一度搶下6：3領先，但又被翁泓陽猛攻追分，形成8：8平手。周天成試圖在網前有所突破，但仍多次被翁泓陽殺球得分，最終以15：21丟掉決勝局，翁泓陽以總局數2：1取勝。下一輪對手，會是馬來西亞好手駱建佑、前丹麥世界球王安賽龍之間的勝者，預計將會是場硬戰。