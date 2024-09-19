蝸牛小米粽包入劇毒農藥「托福松」！醫揭恐怖症狀：幾乎無法逆轉

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▲姜冠宇醫師直言，小米粽是野生傳統部落美食，蝸牛沒被檢出，所以不知道到底是哪個食材出了問題，怎麼會把去蟲農藥包進去是一大關鍵。（圖／翻攝畫面）

▲食藥署接獲台東縣衛生局通報後，將小米粽血桐、蝸牛、食餘3件檢體送驗，最終從食餘檢出有機磷劑托福松，蝸牛及血桐則未檢出。（圖／翻攝畫面）

台東金峰鄉昨（18）日發生疑似食物中毒案，多人在食用「蝸牛小米粽」後，短短1天內就累計12人送醫搶救，目前已3人宣告不治身亡。起初各界懷疑是蝸牛惹禍，但食藥署今（19）日公布，在小米粽內檢出劇毒型農藥「有機磷劑托福松」（terbufos），北市聯醫中興院區主治醫師姜冠宇就發文透露，接觸托福松後，數分鐘到30分鐘內就可能出現中毒症狀，幾乎無法趕上臨床救治逆轉，最令人擔心的是，不知為何劇毒農藥會出現在小米粽裡，應立即停止部落目前的飲食習慣。對此，姜冠宇醫師稍早在臉書發文指出，，中毒反應包含姜冠宇醫師表示，但令人擔心的是，小米粽是野生傳統部落美食，蝸牛沒被檢出，所以不知道到底是哪個食材出了問題，怎麼會把去蟲農藥包進去是一大關鍵。姜冠宇醫師透露，雖然有機磷類農藥，烹煮的去除效果通常較好，，但仍然會有殘留物在食物上，且還是神經劇毒，吃進去的後果非常可怕。「食材可能來自被農藥污染的區域，導致農藥殘留在野生食材上，到底是什麼區域或水源被污染到，被阿嬤包到？」他認為該地仍有潛在危險，要花時間為社區去除風險，並且停止部落目前的飲食習慣。食藥署接獲台東縣衛生局通報後，將小米粽血桐、蝸牛、食餘3件檢體送驗，進行聚乙醛及有機磷劑等農藥之廣篩檢驗，最終從食餘檢出有機磷劑托福松，蝸牛及血桐則未檢出。托福松屬劇毒型農藥，急性期症狀約在5分鐘至30分鐘內就會出現，少數情況下能可能延遲至數小時或12小時後才產生，主要與暴露劑量及物質有關。台中榮民總醫院指出，有機磷農藥屬揮發性液體，經常作為農業殺蟲劑使用，若在噴灑農藥過程中不慎吸入，也會經皮膚或眼睛接觸造成中毒，若接觸的劑量高，容易引起神經毒性，無法被代謝分解時，就會刺激末梢神經造成過度反應。